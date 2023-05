Blizzard hat auf euch gehört – 3 Gründe, die WoW Dragonflight jetzt noch besser machen

Die Entwickler von World of Warcraft haben sich das Feedback von euch Fans angehört und sorgsam umgesetzt. Daher lohnt sich der Einstieg jetzt besonders.

World of Warcraft wird stetig weiterentwickelt und verändert. Die Community gab stetig Feedback an die Entwickler und berichtete von Aspekten des Spiels, die sie gern anders hätte.

Mit dem neuen Addon Dragonflight und vor allem mit Update 10.1 wurden einige Baustellen nun angegangen und viel Feedback der Community beachtet.

WoW wurde durch euer Feedback besser

Die folgenden Features wurden in Dragonflight und im Patch 10.1 ins Spiel gebracht oder entsprechend geändert, um früheren Spielern und Neueinsteigern ein wunderbares Spielerlebnis zu bieten.

“Borrowed Power” ist weg

“Borrowed Power” steht für besondere Spielmechaniken, die euch innerhalb einer Erweiterung besondere Macht verleihen. Es handelt sich um eine weitere Möglichkeit, den eigenen Charakter zu optimieren und gleichzeitig eng mit der Story der Erweiterung verwoben zu sein. So gab es in vergangenen Addons beispielsweise berühmte Artefaktwaffen, das “Herz von Azeroth” oder die Pakte in Shadowlands.

Das Problem an der Sache war aber, dass die ganzen tollen Gimmicks sehr viel Grind voraussetzen, um euch optimale Boni zu geben. Spieler farmten gezielt immer dieselben Instanzen, in denen man besonders schnell an Upgrades für die Borrowed-Power-Mechanik kommen konnte.

WoW Dragonflight – Patch 10.1: Diese 5 neuen Features machen das Addon noch besser

Auf Dauer war das für viele Spieler eher Arbeit als Spaß. Daher haben die Entwickler solche Elemente kurzerhand in Dragonflight entfernt. Es gibt also keine neuen Pakte oder mysteriöse Items, die euch zusätzliche Macht verleihen.

Ihr müsst jetzt nicht mehr wochenlang grinden, um am Ende vergängliche Macht zu erlangen und könnt euch mehr auf die wirklich spaßigen Elemente des Spiels konzentrieren. Für mehr Power sorgt indes ein überarbeitetes Aufwertungssystem, mit dem ihr eure reguläre Ausrüstung stetig verbessert.

Mehr Freiheit

Da der “Zwang” zum Grind für Borrowed Power in Dragonflight wegfällt, habt ihr mehr Zeit und Muße, euch um die anderen Aspekte des Addons zu kümmern. Die Dracheninseln sind ein großer, neuer Ort, der zum Entdecken und Erforschen einlädt. Ihr könnt frei auf den Inseln herumstreunen und im neuen Update 10.1 sogar die mysteriöse Unterwelt der Inseln erkunden.

Dabei kommt euch eine Neuerung zugute, die von vielen Spielern als eines der größten Highlights von Dragonflight gesehen wird: das Drachenreiten. Wer sich auf den Rücken eines Drachen schwingt, reitet nicht nur ein Flugmount, sondern bekommt ein ausgeklügeltes Minispiel, in dem ihr gezielt das Terrain nutzt, um schnell von Ort zu Ort zu segeln.

Damit ist die neugewonnene Freiheit aber nicht zu Ende. So gibt es auf Wunsch der Community neue Kombinationen aus Klassen und Völkern, wie den lang ersehnten Tauren-Schurken.

Wer hingegen gern Mythic+-Instanzen erledigt hat, der wird sich über das neue System der Affixe freuen, das jetzt besser ausbalanciert ist und auch Neulinge zu dieser Form von Content animieren soll.

Wer wiederum gern Ausrüstung optimiert, wird sich über das neue Aufwertungssystem freuen. Die Zeiten, in denen ihr zig verschiedene Ressourcen gebraucht habt, um euer Gear zu optimieren, sind vorbei. Jetzt gibt es nur noch Flugsteine und Wappen, die ihr bei verschiedenen Aktivitäten erbeuten könnt. So werdet ihr nicht mehr zu bestimmten, immer gleichen Aktionen “gezwungen”, sondern könnt die “Arbeit” mit dem Vergnügen kombinieren.

Insgesamt liegt der Fokus in Dragonflight und im Patch 10.1 auf “Mach was du willst und hab’ Spaß”. Das ideale Motto, um zurückzukehren oder endlich mal mit WoW anzufangen.

Spielt WoW Dragonflight für kurze Zeit kostenlos – So kommt ihr gratis auf die Dracheninseln

Schnellerer Content-Nachschub

Ein weiterer großer Wunsch der Community war schneller Nachschub an Qualitäts-Content. Viele Spieler wünschten sich flott neue, spannende Dinge, anstatt die immer gleichen Inhalte immer wieder zu konsumieren.

Daher haben die Entwickler nun die Schlagzahl der Updates ordentlich erhöht und neue Inhalte kommen alle paar Wochen ins Spiel. So erscheint Update 10.1 schon 1,5 Monate nach dem letzten Update.

Das alles führt gerade dazu, dass Dragonflight bei den Fans gut ankommt und als das seit langem beste Addon gefeiert wird. Worauf wartet ihr also noch? Holt euch Dragonflight, schwingt euch auf einen Drachen und erkundet die Inseln!