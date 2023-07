WoW-Spieler sind „zu blöd“ für die neue Spezialisierung, kicken sie daher aus Dungeons

In World of Warcraft werden die neuen Rufer aus ihren Gruppen gekickt. Der Grund: Die anderen Spieler raffen nicht, was sie eigentlich tun.

Mit Patch 10.1.5 Risse in der Zeit hat World of Warcraft etwas völlig neues ausprobiert. Die Klasse Rufer ist die erste in der Geschichte des MMORPGs, die während einer laufenden Erweiterung eine völlig neue Spezialisierung bekommen hat: Verstärkung.

Verstärkungs-Rufer sorgen dafür, wie der Name vermuten lässt, dass ihre Team-Kollegen mehr Leistung bringen. Besserer Schaden, mehr Heilung und stabilere Tanks.

Doch das scheinen nicht alle anderen Spielerinnen und Spieler zu verstehen: Sie kicken die Verstärkung-Rufer aus den Dungeon-Gruppen.

Was ist vorgefallen? Im Subreddit von WoW hat „NORATHEDESTROYER“ eine Zusammenstellung einiger Screenshots gepostet, die zeigt, was Verstärkung-Rufer aktuell erleben. Das Bild zeigt zahlreiche Unterhaltungen mit Gruppen, in denen Verstärkungs-Rufer aus der Gruppe ausgeschlossen oder angegangen werden, weil ihre DPS niedriger ist als die des Tanks oder Heilers.

Viele sind offenbar der Ansicht, dass die Verstärkungs-Rufer ihre Klasse nicht beherrschen, wenn sie so wenig Schaden verursachen.

Warum werden die Rufer gekickt? Dass die Verstärkungs-Rufer aus den Dungeon-Gruppen geworden werden, hat einen ziemlich offensichtlichen Grund: In den verschiedenen Damage-Meter, Addons, wie etwa Recount oder Details können den tatsächlichen Schaden des Rufers nicht erfassen, oder genauer: Sie können nur den Schaden erfassen, den der Rufer verursacht aber nicht die Auswirkung seiner massiven Buffs für andere Spieler. Diese werden direkt den anderen Charakteren zugerechnet. Lediglich externe Seiten, wie etwa warcraftlogs, sind bisher in der Lage, den Schaden genau aufzuschlüsseln.

Das liegt aber nicht an den Addons, sondern daran, dass es den Addon-Entwicklern bisher noch nicht möglich ist, die genaue Auswirkung der Verstärkung zu berechnen und dem Rufer korrekt zuzuordnen. Das gibt WoW aktuell einfach noch nicht her.

Für Unwissende sieht das dann danach aus, als mache der Rufer seinen Job extrem schlecht und schlicht keinen Schaden.

Das „Problem“ wird noch verstärkt dadurch, dass die anderen Charaktere in der Gruppe massiv von dem Verstärkungs-Rufer profitieren und dadurch deutlich mehr Leistung bringen, die ihrem Schaden angerechnet wird. Dadurch wird der vermeintliche Unterschied zwischen dem Rufer und den anderen DPS-Charakteren noch massiver.

Verstärkungs-Rufer sind extrem stark: Die Realität sieht allerdings so aus, dass Verstärkungs-Rufer aktuell eine der besten Klassen für 5-Personen-Content, wie etwa Dungeons, sind. Nicht nur verstärken sie den Schaden der anderen beiden DPS-Charaktere massiv, sie bringen auch noch jede Menge Survivability mit, weshalb viele Profis einen solchen Rufer inzwischen als Pflicht ansehen, um besonders harte Dungeons möglichst effizient zu meistern.

Wenn ihr also mal denkt: „Hm, der Verstärkung-Rufer macht irgendwie nix“, dann schaut euch doch mal den Schaden der restlichen Gruppe an. Wenn eure eigene Leistung plötzlich unerwartet hoch ist, dann seid ihr vermutlich nicht über Nacht zu Skill-Göttern geworden – sondern habt einen kompetenten Rufer dabei, den ihr nicht kicken solltet.

Habt ihr als Verstärkungs-Rufer auch schon solche Erlebnisse gemacht?

