WoW: Fliegen auf den Dracheninseln freischalten – So geht’s

Was bringt das normale Fliegen? Auch wenn das Drachenreiten bei den allermeisten Spielerinnen und Spielern sehr gut ankam, gibt es doch einige, die sich an diese neue Art des Reisens schlicht nicht gewöhnen können und dem Ressourcen-System mit Elan nichts abgewinnen können.

Was muss man tun? Um das gewöhnliche Fliegen freizuschalten, benötigt ihr den Meta-Erfolg „Pfadfinder der Dracheninseln“. Das Prinzip ist bereits aus anderen Erweiterungen bekannt. Allerdings sind die einzelnen Erfolge dieses Mal deutlich einfacher freizuschalten und den allergrößten Teil davon dürftet ihr bereits haben, wenn ihr aktiv World of Warcraft spielt. Die 8 einzelnen Teile des Meta-Erfolgs sind:

Mit dem Start von Patch 10.2 Wächter des Traums gibt es nicht nur ein neues Gebiet und einen neuen Raid, sondern auch einige andere Freischaltungen. Eine der am längsten geforderten Wünsche dabei ist die Fähigkeit, die gewöhnliche Flugfähigkeit auch auf den Dracheninseln verwenden zu können. Bisher ist es nämlich nur möglich, das „dynamische Fliegen“, also das Drachenreiten, zu benutzen.

