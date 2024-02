WoW-Spieler erspielt ganz gemütlich hohes „Mythic+“-Rating mit seinem Steam Deck – Das sind seine Tipps

Jedoch sei es all das wert, wie u/Somethin_Clever abschließend schrieb: „Aber alle Nachteile betrachtet unter dem Vorteil des Spielens in einem bequemen Bett/Couch/Stuhl oder unterwegs/auf Reisen macht es meiner Meinung wett.“

Was sind die Nachteile aufm Steam Deck? u/Somethin_Clever listet auch ein paar Nachteile des Steam Decks auf. So brauche das Setup viel Zeit und Add-ons seien laut des Spielers nervig.

Ich habe in meiner Zeit als Spieler auf dem Deck festgestellt: Die Komplexität oder Anzahl der Tasten in einer Rotation spielt keine Rolle, solange man viel Zeit in seine Makros und Tastenbelegung investiert.

SoD [Season of Discovery] scheint sich am besten zu spielen, aber ich spiele meistens im Retail, ich spiele auf niedrigen Einstellungen (außer Sichtweite) und ich bekomme normalerweise um die 38 FPS. Bei Open-World-Events erreiche ich ziemlich niedrige FPS. […]

Der reddit-User u/Somethin_Clever postete am 15. Februar 2024 ein Foto, auf dem man ihn im Bett liegend, mit seinem Steam Deck in der Hand, sieht. Auf dem Bildschirm erkennt man, dass der Spieler ein „Mythic+“-Rating von 2121 erzielt hatte.

