In World of Warcraft: Shadowlands findet ihr die goldene Truhe des Provosten. Um die zu öffnen, benötigt ihr aber zu erst einmal den entsprechende Goldschlüssel. Den bekommt ihr im Tausch für eine reife Purianfrucht. MeinMMO erklärt euch, wie all das zusammenhängt und funktioniert.

Was sind das für Gegenstände? In Bastion, mitten in der Heldenrast, findet ihr eine „Goldene Truhe des Provosten.“ Diese lässt sich öffnen, aber erst, wenn ihr den Goldschlüssel des Provosten gefunden habt.

Diesen Schlüssel bekommt ihr von Elios, der direkt neben der Kiste steht. Allerdings rückt er ihn nicht einfach heraus, ihr müsst einige Aufgaben für ihn abschließen.

So bereitet ihr alles vor: Damit euch Elios den Schlüssel überreicht, müsst ihr zunächst zwei Quests für ihn abschließen:

Frucht der Götter

Süßer Tribut

Diese belohnen euch bereits mit einem Silberschlüssel und ein wenig Beute aus der dazugehörigen Silbertruhe. Ab da habt ihr nun die Möglichkeit, auch den Goldschlüssel zu erhalten.

Reife Purianfrucht finden

Wo finde ich die Frucht? Die reifen Purian sind über ganz Bastion verteilt, zu finden. Für die Quest „Frucht der Götter“ habt ihr auf der Karte eine Übersicht, in welchen Gebieten sich die Früchte finden lassen.

Alternativ könnt ihr euch den silbernen Schließkisten nähern, die ihr ebenfalls an verschiedenen Positionen in Bastion findet. Ihr erhaltet dann den Buff „Erhöhter Geruchsinn“. Der zeigt euch an, wo sich die Früchte in eurer Nähe befinden. Wir haben einige der Kisten hier samt Koordinaten für euch aufgelistet:

43 / 15 in der Nähe der Ewigen Schmiede

50 / 44 unter der Heldenrast

48 / 30 nördlich der Heldenrast

63 / 29 nahe der Elysischen Feste

45 / 83 im Süden

Koordinaten könnt ihr euch mit den richtigen Addons anzeigen lassen. Die Kisten selbst werden auch mit einem Kisten-Symbol auf der Karte markiert.

Die Schließkassetten findet ihr ganz leicht auf der Karte.

Kann ich die Früchte farmen? Nur bedingt. Eine Purian verdirbt nach fünf Tagen und kann bis maximal 20 Stück gestapelt werden. Ihr könnt also einige davon sammeln, aber nicht auf Vorrat behalten.

Goldene Truhe des Provosten mit dem Goldschlüssel öffnen

Wie öffne ich die Truhe? Wenn ihr die Quests abgeschlossen und eine Purianfrucht gefunden habt, müsst ihr diese zum „Provosten des Tages“ bringen. Wer das ist, verrät euch Elios neben seiner goldenen Kiste.

Ihr könnt mit Elios sprechen, um dann eine Markierung auf eurer Karte zu erhalten. Die hält aber nur für einige Minuten. Ihr könnt ihn aber jederzeit erneut ansprechen und fragen. Der Nutzer Celesta auf wowhead hat bereits die Position aller Provosten aufgelistet:

Alexandros: 53 / 85

Angeliki: 43 / 27

Burnsios: 45 / 59

Chaddius: 57 / 77

Covinkles: 53 / 9

Giannakis: 71 / 37

Ioanna: 26 / 33

Pagius: 46 / 65

Platnos: 61 / 62

Wylia: 34 / 67

Der entsprechende Provost überreicht euch dann den Goldschlüssel des Provosten. Mit diesem könnt ihr zurück zur Heldenrast und dort die Truhe öffnen. Darin findet ihr Gold, etwas Anima und Verkaufsgegenstände.

