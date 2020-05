Macht und Verlust. Ein ewiger Teufelskreis in World of Warcraft, der Spieler frustriert. Wie kann das MMORPG dem Problem entkommen?

World of Warcraft ist ein Online-Spiel, das sich im Laufe von über 15 Jahren immer weiterentwickelt hat. Mit jeder neuen Erweiterungen kamen kleinere und größere Systeme in die World of Warcraft, die den Spielern Freude oder Frust bereiten sollten.

Doch im Laufe der letzten Erweiterungen hat sich ein neuer Teufelskreis eingeschlichen, aus dem es kaum noch ein Entkommen gibt.

Der Teufelskreis mit mächtigen Systemen

Um zu erklären, von welchem Teufelskreis die Rede ist, hier eine kurze Zusammenfassung der extrem mächtigen Fähigkeiten und Buffs, die es im Laufe der letzten Erweiterung gegeben hat.

Das war das neue System in Warlords of Draenor: Begonnen hat das Problem in der Erweiterung Warlords of Draenor. Die Garnison war ein ziemlich cooles Features, das den Spielern zahlreiche kleine Vorteile brachte. Schnellere Reittiere, Portale über den ganzen Kontinent, mehr Ressourcen und eine Armee an Anhängern, die man teilweise sogar als Begleiter mitnehmen konnte.

Allerdings ist die Garnison zum Ende der Erweiterung bei vielen Spielern in Ungnade gefallen, weil das dauerhafte Beschäftigen von den zahlreichen Dienern an ein Mobile-Game erinnerte.

Die Garnison war ein großes Features von WoD – die Meinungen darüber sind gemischt.

So ging es mit Legion war: Mit dem Start von Legion verschwand die Garnison in Vergessenheit und die Spieler konnten ihre coolen Artefaktwaffen bekommen. Das war das große Feature der Erweiterung: Legendäre Waffen, die immer besser wurden, eine umfangreiche Story besaßen und mit jedem Patch noch mehr Macht generierten. Dazu kamen legendäre Gegenstände, von denen jeder Charakter nur ein oder zwei gleichzeitig tragen konnten. Diese veränderten den Spielstil oder gaben einen großen Leistungsschub.

Das war gut, solang es anhielt. Die Artefaktwaffen sorgten für ein Machtgefühl bei den Spielern. Eine Stärke, die sie so schnell nicht mehr missen wollten.

In BFA fühlte man sich mit jedem Levelaufstieg schwächer

So war es die letzten Jahre mit BfA: Doch dann kam Battle for Azeroth. Schon mit dem Pre-Patch büßten die Artefaktwaffen einen großen Teil ihrer Stärke ein, verloren sämtliche Talente und Eigenschaften. Fünf Stufenaufstiege später musste man sich dann auch von den legendären Items verabschieden, die über Level 115 keinen Effekt mehr besaßen.

Die Artefaktwaffen sind nur noch ein Skin – ihre Effekte sind alle deaktiviert.

Es entstand ein Gefühl der Leere in den Spielern. Das merkwürdige Gefühl, mit jedem Level-Aufstieg ein bisschen mehr Kraft zu verlieren und nicht stärker sondern schwächer zu werden.

Diese Lücke sollten Azerit-Fähigkeiten stopfen. Obwohl die Halskette „Herz von Azeroth“ damals noch keine eigenen Talente aufwies, besaßen Schulter-, Brust- und Kopf-Ausrüstung jeweils mehrere Eigenschaften, aus denen Spieler wählen konnten.

Wenige Patches später folgte dann ein Notfall-System (das zuvor gar nicht geplant war) in Form der Essenzen für das Herz von Azeroth. Das besänftigte zumindest einen Teil der Spieler, denn nun hatte man vom Gefühl her wieder ein Macht-Niveau, das dem aus Legion glich.

Jetzt, mit Patch 8.3 Visionen von N’Zoth, hat Blizzard noch ein neues System eingeführt, nämlich die Verderbnis-Effekte. Diese sind so mächtig, dass sie bei Spielern bis zu 30% (bei Tanks noch mehr) des Schadens ausmachen können. Abgesehen von der Kritik an dem System, wie dem aktuell noch hohen Zufallsfaktor, ist das extrem mächtig. Es hat unseren Charakteren noch eine neue Ebene an starken, verheerenden Effekten gegeben neben einem legendären Umhang.

Mit Shadowlands beginnt der Kreislauf erneut

So könnte es in Shadowlands werden: Mit der nächsten Erweiterung Shadowlands wird dieser Teufelskreis weiter laufen. Azerit-Rüstungen, Verderbnis-Effekte und das Herz von Azeroth werden im Laufe des Auflevelns deaktiviert. Aktuell ist bei Stufe 55 (nach dem Level-Squish) Schluss.

Dann entsteht ein neues Gefühl von Machtlosigkeit. Wir werden den Verlust geliebter, wichtiger Effekte spüren, die den Charakter mächtiger machten.

Corruption (Verderbnis) ist ein wichtiges System. Es bringt starke, verheerende Effekte mit sich.

Die Entwickler haben das bereits im Blick und wollen den Umstieg nicht so „brutal“ wie in Battle for Azeroth erscheinen lassen. Deshalb lernt man bereits beim Spielen der Level-Gebiete die Pakte und ihre speziellen Fähigkeiten kennen und hat einige Erlebnisse mit den Seelenbindungen, die ebenfalls weitere Charakterkraft versprechen. Ein System, das im Laufe von Shadowlands noch ausgebaut werden soll und dann sicher weitere kleine Perks und Fähigkeiten bekommt.

Im Grunde ist das nur eine weitere Runde des Teufelskreises.

Die Spieler bekommen neue Macht über neue Systeme.

Die nächste Erweiterung löscht diese Macht aus.

Es entsteht die Notwendigkeit für neue Systeme, um den Hunger nach mehr Charakter-Macht zu füllen.

Ein neues System wird implementiert, das mit dem nächsten Addon wieder abgelöst wird.

4 mögliche Lösungen für den Teufelskreis in WoW

Inzwischen ist dieser Teufelskreis von „neuen, coolen Fähigkeiten“, die einem am Ende der Erweiterung wieder genommen werden, einem großen Teil der Spieler aufgefallen. Beim Start eines Addons wird die Freude einer neuen Welt mit coolen Inhalten immer vom bitteren Beigeschmack begleitet, dass viele alte Fähigkeiten in der Versenkung verschwinden.

Ausbau vorhandener Systeme: Das wäre ein Schritt zurück in die „ursprüngliche“ Version von World of Warcraft. Mit einer neuen Erweiterung gäbe es dann lediglich eine neue Reihe an Talenten sowie vielleicht eine oder zwei neue Fähigkeiten für jede Klasse. Dadurch hätte man einen kontinuierlichen Fortschritt, der sich immer weiter entwickelt und jedes Addon etwas Neues zu bieten hat, ohne dass Altes verloren geht.

Einfach mehr Talente? Wäre das eine gute Idee?

Die Nachteile haben wir allerdings schon erlebt. Immer neue Fähigkeiten und Talente führten dazu, dass jede Klasse irgendwann fast alles konnte. Und „mehr Fähigkeiten“ sind auch nur dann gut, wenn diese Fähigkeiten einen wirklichen Nutzen erfüllen. Denn das tun sie auch in Shadowlands nicht immer.

Effekte in geschlossener Umgebung: Ein möglicher Lösungsansatz wäre, spezielle Buffs und Stärken nur im geschlossenen Umfeld zuzulassen und genau dafür zu konzipieren. Ein Beispiel sind die Talente der Verstörenden Visionen. Hier gibt es eine Reihe von Effekten, die nur während der Visionen ausgelöst werden können. Vergleichbar wird es wohl auch im Turm Torghast von Shadowlands sein. Hier gibt es zahlreiche Buffs und temporäre „Talente“, die jeden Besuch einzigartig machen. Jedem Spieler ist klar, dass diese Effekte nur in Torghast wirken. Daher wäre ein Verlust dieser Effekte in einer Welt ohne Torghast (also nach Shadowlands) nicht so schlimm.

Das Problem wäre hier, dass Buffs immer kleinteiliger und spezieller werden. Wenn der Charakter in jeder Umgebung unterschiedliche Buffs und Effekte hat, wird es schwer, darüber noch die Übersicht zu behalten. Außerdem verliert man dabei langsam das Gefühl, was denn eigentlich „der eigene Charakter“ kann und was schlicht ein Umgebungseffekt ist, der nur in bestimmten Situationen aktiv ist.

In Torghast gibt es Effekte, die nur dort aktiv sind.

Dauerhafte Effekte, die Bestand haben: Am Ende von Legion wünschten sich viele Spieler, dass sie ihre Artefaktwaffe behalten und auch in der neuen Erweiterung benutzen können. Das wäre eine Möglichkeit, geliebte Effekte mit in das nächste Addon zu tragen. So könnte man einmal errungene, mächtige Gegenstände wie die Artefaktwaffen oder das Herz von Azeroth einfach weiter tragen. Denn warum sollte das Herz des Planeten künftig nicht mehr mächtig sein und von einer grünen Questbelohnung ersetzt werden? Zumindest in Bezug auf die Story ist diese Erklärung nicht sinnhaft.

Das würde allerdings nur funktionieren, wenn die einzelnen Systeme nicht zu komplex sind, um Neulinge nicht zu verschrecken. Gleichzeitig hemmt das aber auch die Entwicklung von neuen Systemen. Wenn etwa immer mehr „Artefakte“ wie das Herz von Azeroth oder der Aschenbringer im Spiel sind, wird neue Ausrüstung unbedeutender, da sie für weniger Ausrüstungsslots verfügbar ist.

Das Herz von Azeroth für immer behalten? Logisch wäre es, aber macht das Spaß?

Abschaffung neuer Systeme: Eine weitere Möglichkeit wäre, dass World of Warcraft einfach keine neuen Systeme einführt, die Spielern mehr macht verleihen. WoW würde sich damit auf einige Grundprinzipien von MMOs und RPGs besinnen, nämlich die Itemspirale. Auch ohne zusätzliche Systeme könnte man schlicht neue Ausrüstung benutzen.

Der Nachteil hier wäre, dass eine Erweiterung wenig „Selling Points“ hat, die sich gut bewerben lassen. Neue Features, die nicht mit der Stärke des Charakters zusammenhängen, sind vielleicht nicht so interessant für Spieler. Das könnte auch ein Grund sein, warum es noch immer kein Housing gibt.

Eine optimale, offensichtliche Lösung für das Problem scheint es nicht zu geben. Jede Entscheidung, die Blizzard trifft, würde irgendeinen Nachteil mit sich bringen. Vielleicht ist genau das der Grund, warum man den Teufelskreis einfach immer weiter laufen lässt. Denn wenn sich alle erst einmal richtig daran gewöhnt haben, ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm.

Wie seht ihr das? Habt ihr eine gute, offensichtliche Lösung für die Problematik? Oder seht ihr gar kein Problem?