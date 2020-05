WoW-Umfrage: Welches wichtige Feature fehlt dem MMORPG?

Welches Feature braucht World of Warcraft, um euch wieder zu begeistern? Wir wollen eure Meinung, was Blizzard auf jeden Fall ändern sollte!

Während man in World of Warcraft gerade besonders gut verbündete Völker freischalten und eine nette Summe Gold verdienen kann, laufen die Entwicklungen an der nächsten Erweiterung auf Hochtouren. WoW: Shadowlands ist in der geschlossenen Alpha und immer mehr Zonen und Inhalte werden vorgestellt und genauer beleuchtet, wie zuletzt erst das Crafting.

Doch einige langjährige Wünsche der Community wird auch Shadowlands nicht erfüllen können. Wir wollen daher in Erfahrung bringen, welches Feature dem aktuellen World of Warcraft fehlt, um wieder in eurer Gunst zu steigen. Das können ganz neue Features sein oder solche, die es vielleicht früher einmal gab und jetzt nicht mehr.

Was wünscht sich die Community? Ein Blick ins Subreddit von World of Warcraft oder in die offiziellen Foren offenbart immer wieder Wünsche einzelner Spieler, die mal mehr und mal weniger Zuspruch erhalten. Einige dieser Wünsche halten sich inzwischen seit über einem Jahrzehnt. Doch wir wollen wissen, welches Feature genau das richtige wäre, um World of Warcraft für euch wieder interessant oder noch besser zu machen.

Diese Features werden immer wieder genannt: Zu den Dauerbrennern in der Community, die alle paar Jahre genannt werden, gehören etwa diese Themen:

Housing: Endlich ein Haus für den eigenen Charakter, das frei eingerichtet werden kann. Etwa mit Trophäen, die man aus Dungeon und Raids erhält oder durch Crafting herstellt.

Endlich ein Haus für den eigenen Charakter, das frei eingerichtet werden kann. Etwa mit Trophäen, die man aus Dungeon und Raids erhält oder durch Crafting herstellt. Cross-Faction-Play: Mit dem aufkommenden Frieden zwischen Horde und Allianz wünschen sich manche Spieler, dass Horde und Allianz gemeinsam spielen können, um etwa Dungeons zu bestreiten. Die Sprach-Barriere ist ohnehin schon gefallen.

Mit dem aufkommenden Frieden zwischen Horde und Allianz wünschen sich manche Spieler, dass Horde und Allianz gemeinsam spielen können, um etwa Dungeons zu bestreiten. Die Sprach-Barriere ist ohnehin schon gefallen. Solo-Que für Ranked PvP: Gewertetes PvP kann man in WoW nur bestreiten, wenn man eine feste Gruppe dafür findet. Das ist in den letzten Jahren schwer geworden. Diesen Modus über eine simple Anmelde-Funktion spielen zu können, wird seit Langem gewünscht.

Welches Feature wollt ihr in WoW sehen?

Wir haben in der untenstehenden Umfrage eine Reihe von Features aufgelistet, die in den vergangenen Jahren immer wieder gefordert wurden.

Wenn ihr die Umfrage nicht sehen könnt, dann folgt einfach diesem Link direkt zu Umfrage.

Wenn ihr eure Auswahl getroffen habt, dann verfasst doch noch einen Kommentar und erklärt uns, warum genau dieses Feature so wichtig wäre – das gilt besonders dann, wenn ihr „Etwas anderes, nämlich …“ ausgewählt habt.