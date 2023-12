WoW: In der Saison der Entdeckungen seid ihr Level 25 – aber einer tötet schon Bosse auf Stufe 60

Mit Stufe 25 ist man in WoW Classic sehr eingeschränkt. Oder? Ein Streamer zieht los und tötet sogar Elite-Gegner auf Stufe 60.

Die Saison der Entdeckungen dürfte ein voller Erfolg für Blizzard gewesen sein. In dieser Neu-Interpretation von „WoW Classic“ gibt es jede Menge frische Inhalte, wie etwa Glyphen, die ganze Klassen verändern, zahlreiche neue Geheimnisse und sogar neue Raids. Eine große Besonderheit ist allerdings das Level-Cap, das aktuell nur bei Stufe 25 liegt. Daher sind viele Bereiche der Spielwelt eigentlich nicht zugänglich oder sie würden zu einem sehr raschen Tod führen.

Doch ein Streamer lässt sich davon nicht aufhalten. Mithilfe seiner Community bezwingt er auch Bosse, die eigentlich für Stufe 60 gedacht sind.

Was ist in der Saison der Entdeckungen vorgefallen? Der Streamer Xaryu spielt aktuell WoW in der Saison der Entdeckungen. Während er das meiste bereits erlebt hat, versucht er sich neuen Aufgaben zu stellen. So nimmt er an PvP teil oder versucht Mor’Ladim, einen starken Elite-Gegner aus dem Dämmerwald, im Alleingang zu töten. Das gelingt ihm auch, indem er den Feind in Richtung verbündeter Wachen zieht, die dann den Großteil der Arbeit erledigen.

Mehr und mehr Zuschauer des Streamers schlossen sich ihm dann an, um zu schauen, welche großen Feinde man noch bezwingen kann. Das Ergebnis: Sehr, sehr viele.

Xaryu und seiner Gruppe an Zuschauern gelingt es, einige der härtesten Gegner zu bezwingen, von denen manche sogar auf Stufe 60 noch ein harter Brocken sind. Elite-Gegner wie die Hydras auf der Insel Alcaz oder sogar König Mosh werden von der Raidgruppe zu Fall gebracht.

Wie ist das möglich? Möglich ist das durch eine Strategie, die sicher so manche mit den Augen rollen lässt. Denn während ein großer Teil des Raids sich mit dem Kampf beschäftigt, gibt es einige Heiler, die absichtlich nicht dem Kampf beitreten. Ihre Aufgabe ist es, gefallene Helden sofort wiederzubeleben. Das ist während eines Kampfes nicht möglich, aber solange der Heiler nur die Toten aufkratzt, gilt er nicht als „im Kampf“.

Die Strategie eines „Out-of-Combat Rezz“ gab es damals zu Zeiten von Vanilla World of Warcraft häufiger. In den meisten Spielinhalten ist das heutzutage nicht mehr möglich, da – etwa bei einem Bosskampf – die ganze Gruppe automatisch mit in den Kampf gezogen wird. In der freien Welt ist das aber noch immer eine Option, sodass man damit eine nahezu endlose Schleife an Wiedergeburten haben kann und auch größte Feinde mit genügend Zeit (und genug sterbewilligen Helden) irgendwann bezwungen werden.

