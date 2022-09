WoW: Der Pre-Patch zu Dragonflight ist spielbar, ihr könnt schon jetzt vieles testen

Ihr könnt den Pre-Patch 10.0 von World of Warcraft Dragonflight spielen. Der Testrealm ist live – und jeder kann mitmachen.

Die größten Neuerungen von WoW: Dragonflight könnt ihr zum Teil schon jetzt ausprobieren – und das ganz ohne Beta-Zugang! Der Pre-Patch 10.0 wurde auf den PTR aufgespielt und kann ab sofort von allen getestet werden.

Was kann man auf dem PTR ausprobieren? Vor allem die großen Systemänderungen sind bereits im Pre-Patch spielbar, was vor allem das überarbeitete Talentsystem ist, das grundlegend überarbeitet wurde. Aber auch alle sonstigen Klassen-Änderungen lassen sich spielen und können ausprobiert werden.

Was passiert mit dem Talent-System? In Dragonflight bekommt jede Klasse mehrere Talentbäume, die denen aus der Vanilla-Zeit von World of Warcraft ähneln. Jede Spezialisierung hat dabei zwei Talentbäume, die jeweils mit eigenen Punkten versorgt werden.

Der 1. Talentbaum ist an die Klasse gebunden und bietet allgemeine Eigenschaften, die diese Klasse grundsätzlich mitbringt (Priester, Krieger, Magier, etc.)

Der 2. Talentbaum ist an die jeweilige Spezialisierung gebunden, bringt Zauber und Fähigkeiten, die zu einer bestimmten Spezialisierung gehören (Feuer, Frost, Arkan, etc.)

Im Spezialisierungs-Baum finden sich viele Fähigkeiten, die WoW-Spieler schon seit Jahren kennen. Fast alle Fähigkeiten, die zur absoluten Basis-Rotation einer Klasse gehören, müssen hier freigeschaltet werden. Allerdings gibt es auch viele interessante Neuerungen und wiederkehrende Talente, die etwa aus vorangegangenen Erweiterungen stammen. Zahlreiche Pakt-Fähigkeiten aus Shadowlands sind dort zu finden, aber auch etwa alte Azerit-Kräfte oder Fähigkeiten der einstigen Artefaktwaffen aus Legion.

Wie kann man das ausprobieren? Wenn ihr selbst schon einen Blick auf das neue Talentsystem und die sonstigen Änderungen des Pre-Patches in Dragonflight werfen wollt, dann müsst ihr den entsprechenden Client für den Testrealm herunterladen. Das geht ganz einfach in der Battle.net-App.

Ruft die Seite für World of Warcraft in der Anwendung auf

Klickt das Drop-Down-Menü unter „Spielversion und Account“ an

Wählt unter „In Entwicklung“ die Version „Öffentlicher Testrealm (PTR)“

Klickt auf „Installieren“ oder „Aktualisieren“ – je nachdem, ob ihr bereits eine PTR-Version besitzt

Nachdem die Installation abgeschlossen ist, könnt ihr das Spiel starten und euch selbst auf dem PTR einloggen und einen Charakter erstellen, um die Neuerungen auszuprobieren.

Beachtet allerdings, dass alles, was ihr auf dem PTR oder in der Beta von Dragonflight erspielt, nicht auf das Live-Spiel übertragen wird. Eure Charaktere werden am Ende der Testphase gelöscht und haben keinerlei Einfluss auf eure Live-Version.

Wann geht der Patch dann live? Ein konkretes Release-Datum für den Pre-Patch gibt es noch nicht. Allerdings lässt sich zumindest ein grobes Release-Datum abschätzen, da wir ein paar Eckdaten kennen:

Dragonflight soll noch im Jahr 2022 starten, also spätestens Ende Dezember, könnte aber auch noch im November erscheinen.

Der Pre-Patch läuft in der Regel für 4 bis 6 Wochen vor dem Release der Erweiterung.

Daraus ergibt sich, dass der Pre-Patch wohl frühestens Mitte Oktober, spätestens Ende November erscheint. Damit kann man zumindest grob planen.

Habt ihr den PTR schon ausprobiert? Wie gefallen euch die neuen Talente?