WoW: Blizzard schwächt zu starke Skills aus Plunderstorm – Spieler wünschen sich jedoch etwas anderes

WoW: Ruhm farmen in Plunderstorm – So kommt ihr am schnellsten an Mounts, Pets und Transmogs

Was sagen die Spieler zu den Hotfixes? Im offiziellen WoW-Forum wird das Hotfix-Paket durchaus diskutiert. Doch stehen in den Kommentaren weniger die Abschwächungen im Fokus. Stattdessen äußern mehrere WoW-Fans den Wunsch nach einem weiteren Bonus für den Ruhm, den ihr während einer Plunderstorm-Partie erhalten könnt.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In den vergangenen Stunden haben die Blizzard-Entwickler über Hotfixes diverse zu starke Skills aus dem neuen Battle-Royale-Modus Plunderstorm von World of Warcraft geschwächt. Viele Spieler reagieren jedoch mit einem Schulterzucken, weil sie sich etwas ganz anderes wünschen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to