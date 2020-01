WoW: Patch 8.3 verschiebt sich, Europa-Realms machen Probleme

Die Wartungsarbeiten für den Patch 8.3 in World of Warcraft verzögern sich. Wir müssen noch etwas auf das Update warten.

Eigentlich sollten die Wartungsarbeiten an den europäischen Realms von World of Warcraft schon lange in vollem Gange sein, doch das ist nicht der Fall. Der Patch 8.3 Visionen von N’Zoth wird sich in Europa ein wenig verzögern und erst etwas später erscheinen. Wer am heutigen Morgen schon zocken will, muss sich also in Geduld üben.

Was ist passiert? In der vergangenen Nacht hatte der Community Manager Kaivax im offiziellen Forum angekündigt, dass es ein Problem mit Patch 8.3 gebe. Daher würden sich die geplanten Wartungsarbeiten ein wenig nach hinten verschieben. Das hat Auswirkungen auf die Spielbarkeit von World of Warcraft, denn ohne den Patch sind die Realms nicht verfügbar.

Was für ein Problem genau aufgetaucht ist, das ist unklar und wurde von Blizzard nicht verraten. Allerdings kam es auch bei den amerikanischen Realms schon zu so einer Verzögerung.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten nun? Der neue Termin für die Wartungsarbeiten ist genau jetzt, um 6:00 Uhr in der Früh. Die Wartungsarbeiten dauern nun 8 Stunden, werden also voraussichtlich bis 14:00 Uhr andauern. Danach sollten die Realms wieder funktionieren und der neue Patch spielbar sein.

Es kann aber durchaus sein, dass die Wartungsarbeiten früher abgeschlossen werden. Sollte das der Fall sein, werden wir euch darüber informieren.

Was tun in der Zwischenzeit? Ihr könnt die zusätzliche Zeit nutzen, um euch umfangreich über Patch 8.3 Visionen von N’Zoth zu informieren. Wir haben einige Beiträge dazu erstellt, mit denen der Einstieg in das neuste Content-Update von World of Warcraft kinderleicht fallen sollte:

Stört euch die Verzögerung beim Release von Patch 8.3 und habt ihr dafür einen freien Tag geopfert? Oder seid ihr vor 14:00 Uhr ohnehin nicht zu hause und damit nicht betroffen?

N’zoth, die Titanen und Co. – Testet hier euer Götter-Wissen in WoW

