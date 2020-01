Ab Mittwoch beginnt in World of Warcraft wieder der Grind nach Artefaktmacht. Doch wie schlimm wird das? Was ändert sich am Herz von Azeroth?

Patch 8.3 Visionen von N’Zoth von World of Warcraft erscheint in wenigen Tagen und damit wird das maximale Itemlevel vieler Belohnungen angehoben. Zwar gibt es die richtig gute Beute erst mit dem Launch von Saison 4 einige Tage später, doch das Herz von Azeroth kann direkt zum Start des Patches mit neuer Artefaktmacht versorgt werden. Der Grind nach Artefaktmacht beginnt also erneut – aber zum letzten Mal, denn in Shadowlands soll es das nicht geben.

Wir verraten, wie viel Artefaktmacht ihr braucht und welchen Einfluss das überhaupt noch hat.

Azerit darf wieder gefarmt werden!

Was ändert sich ab Mittwoch? Mit dem Launch von WoW Patch 8.3 Visionen von N’Zoth wird das aktuelle Maximallevel des Herz von Azeroth aufgehoben:

Gegenwärtig beträgt das Cap noch Stufe 70 – darüber hinaus ist Artefaktmacht ohne Nutzen.

Ab Mittwoch könnt ihr dann wieder Artefaktmacht sammeln und das endlos. Es gibt keine Maximalstufe mehr für das Herz von Azeroth, Artefaktmacht bleibt also bis zum Ende von Battle for Azeroth sinnvoll und nützt eurer Halskette.

Wie viele Level muss man farmen? Obwohl es kein Maximallevel mehr für das Herz gibt, sind nur wenige Boni wichtig. Auf Stufe 75 schaltet man einen weiteren, kleinen Essenz-Slot frei, der noch einmal einen deutlichen Machtanstieg für den Charakter bedeuten dürfte. Danach folgt auf Stufe 80 noch einmal ein kleiner Bonus von 3% zusätzlicher Ausdauer. Das ist allerdings auch schon der letzte bedeutsame Bonus. Nach Stufe 80 gibt es keine großen Neuerungen mehr.

Gibt es wieder Artefaktwissen? Ja. Direkt mit dem Start von Patch 8.3 gibt es eine große Ladung Artefaktwissen, was die notwendige Artefaktmacht für Level-Ups des Herzens drastisch reduziert. So braucht man von Stufe 70 auf Stufe 71 lediglich 17.550 Artefaktmacht.

Zum Vergleich: Aktuell benötigt man von Stufe 69 auf 70 noch stolze 65.000 Artefaktmacht.

Das Artefaktwissen steigt übrigens auch in den kommenden Wochen noch weiter an, sodass das Farmen bis Stufe 80 zunehmend einfacher wird.

Was bringt das Farmen über Level 80? Nachdem das Herz von Azeroth Stufe 80 erreicht hat, nimmt der Nutzen von Artefaktmacht drastisch ab. Es gibt keine großen Boni mehr freizuschalten. Das Herz von Azeroth steigt lediglich bei jedem weiteren Level-Up im Itemlevel ein wenig auf. Das wiederum skaliert mit der Stärke der Essenzen im Herz von Azeroth. Die besten Spieler werden also auch weiterhin versuchen, das Herz zu leveln – für die meisten Normalspieler dürfte das aber keine große Relevanz haben.

Kein Gold als Ersatz: Der Nachteil dieses neuen System ist allerdings, dass Artefaktmacht als Belohnung nicht länger in Gold umgewandelt wird. Aktuell ist es so, dass Spieler mit einem Herz von Azeroth auf maximaler Stufe für Weltquests und bestimmte andere Aufgaben eine nette Summe Gold bekommen, wenn sie Artefaktmacht erhalten würden. Da Artefaktmacht künftig dauerhaft als „sinnvoll“ gilt, entfällt dieses zusätzliche Gold.

Was haltet ihr von diesen Änderungen? Ist es gut, dass man nicht mehr so viel grinden muss? Oder ist euch das noch immer zu viel Aufwand?

