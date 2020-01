Untod für alle: Warum ihr ab Mittwoch viel mehr Todesritter in WoW seht

Kommenden Mittwoch werden die Todesritter in World of Warcraft drastisch zunehmen. Schuld daran trägt der neue Patch mit einigen Neuerungen …

World of Warcraft Shadowlands wird ohne neue Klasse auskommen, doch schon am kommenden Mittwoch werden die Möglichkeiten der Klassen-Rassen-Kombinationen drastisch erweitert, zumindest für Todesritter. Alle Völker, die bisher auf diese Klasse verzichten mussten, können sich dann dem Untod anschließen.

Diese Völker werden nun Todesritter: Nach dem Patch können sämtliche Völker Todesritter werden. Neu dabei sind dann:

Pandaren (Beide Fraktionen)

Leerenelfen (Allianz)

Lichtgeschmiedete Draenei (Allianz)

Dunkeleisenzwerge (Allianz)

Kul Tiraner (Allianz)

Mechagnome (Allianz)

Nachtgeborene (Horde)

Hochbergtauren (Horde)

Mag’har-Orcs (Horde)

Zandalari-Trolle (Horde)

Vulpera (Horde)

Neue Startsequenz in Eiskrone: Die Todesritter der Pandaren und Verbündeten Völker beginnen ihre Reise übrigens nicht in Archerus sondern haben eine spezielle Intro-Sequenz mit kleiner Questreihe. Sie dienen dem Lichkönig Bolvar und landen nach dem Einstieg in Azeroth, um sich der Horde oder der Allianz anzuschließen. Sie bekommen ebenfalls das Klassen-Reittier der Todesritter, müssen dafür aber nicht das alte Startgebiet der Todesritter spielen.

Wie kann man die neuen Todesritter spielen? Um ab dem 15. Januar (kommenden Mittwoch) einen der neuen Todesritter spielen zu können, muss man die Erweiterung „Shadowlands“ bereits vorbestellt haben – egal welche der drei Editionen. Ist das geschehen, kann der Account die neuen Todesritter erstellen, falls die Verbündeten Völker denn freigeschaltet wurden. Lediglich Pandaren muss man nicht freischalten, da sie zu den Basis-Völkern gehören.

Besonders cool ist übrigens, dass Todesritter (egal ob alt oder neu) eine kleine Überarbeitung ihrer Augen bekommen. Anstatt einfach nur blau zu leuchten, gibt es jetzt einen eisigen, sich bewegenden Schleier, der an Lichkönig Arthas erinnert. Das lässt Todesritter gleich noch eindrucksvoller aussehen.

Die neuen Augen sehen ziemlich cool aus.

Werdet ihr ab Mittwoch auch einen Todesritter erstellen? Oder springt ihr nicht auf den Zug auf und bleibt eurer Klasse treu?

