N’zoth, die Titanen und Co. – Testet hier euer Götter-Wissen in WoW

Die Story von World of Warcraft reicht deutlich weiter zurück als das Spiel selbst. Selbst vor der Erschaffung des heute bekannten Lebens, war auf Azeroth viel los. Was wisst ihr von Alten Göttern, Titanen und mehr?

Azeroth sah nicht immer so aus, wie ihr es heute kennt. Selbst, als es den Brunnen der Ewigkeit noch gab, hat Azeroth da schon viele Veränderungen gesehen. Jahrtausende zuvor herrschten Elementare, Alte Götter und Titanen dort.

Im kommenden Patch 8.3 steht ihr dem letzten der Alten Götter gegenüber, N’Zoth. Dabei werdet ihr vermutlich viel über die Geschichte erfahren und darüber, was früher so alles los gewesen ist.

Auch nach Patch 8.3, in der neuen Erweiterung Shadowlands, werdet ihr noch einmal etwas über die Vergangenheit erfahren. Denn die Schattenlande gehören zu den wichtigsten Reichen der Welt, ähnlich wie der Smaragdgrüne Traum oder der Wirbelnde Nether.

Bevor euch die Geschichte aber einfach erzählt wird, nutzt die Chance, um euer eigenes Wissen zu testen. In unserem Quiz könnt ihr herausfinden, wie gut ihr über die Story von Alten Göttern und Titanen und die Entstehung Azeroths Bescheid wisst.

Großes Lore-Quiz – Wie gut kennt ihr die Geschichte?

So funktioniert das Quiz: Wir haben 13 Fragen für euch zusammengesucht, die alle mit der Entstehung Azeroths zu tun haben. Die Fragen behandeln Punkte in der Geschichte, die dazu geführt haben, dass die WoW so aussieht, wie wir sie heute kennen.

Unter jeder Frage findet ihr mehrere Antworten, aber nur eine davon ist richtig. Wählt die richtige Antwort aus und erfahrt am Ende, wie gut ihr abgeschnitten habt. Wenn ihr das Quiz wiederholen wollt, ladet die Seite einfach neu.

Viele Fragen dürftet ihr beantworten können, wenn ihr einfach WoW gespielt habt und euch die Geschichte interessiert. Einige der Fragen sind jedoch recht knifflig. Wer ein wahrer Lehrensucher sein will, der sollte auch diese kennen.

0% Bevor Sargeras zum Herrscher über die Brennende Legion wurde, hat er die Dämonen bekämpft. Welcher Titan half ihm dabei? Aman'Thul Aggramar Eonar Norgannon Khaz'goroth Correct! Wrong! Das Pantheon beschloss zwar gemeinsam, Sargeras zu helfen, aber Aggramar wurde ihm zur Seite gestellt. Continue >> Die Alten Götter wurden von den Leerenfürsten erschaffen. Zu welchem Zweck? Um schlummernde Weltenseelen zu verderben aus Neid auf das Pantheon. Um der Brennenden Legion Tore offen zu halten und alle Welten zu zerstören. Als Späher und Kundschafter für mögliche Invasionspunkte, sollten sie die Welt betreten wollen. Aus allen genannten Gründen. Correct! Wrong! Da sie nicht wussten, welche Welten Seelen tragen, haben sie wahllos Welten mit ihren Kreaturen verseucht. Continue >> Wie heißt die „schlafende Stadt“ und das Herz des Schwarzen Imperiums, in dem die Alten Götter ihr zu Hause haben? R'lyeh Shub-Niggurath Ny'alotha Az'eroth Correct! Wrong! Ny'alotha wird auch der neue Raid in Patch 8.3. Continue >> Welcher der alten Götter tritt nie selbst in einem Raid auf? C'Thun Y'Shaarj N'Zoth Yogg-Saron Correct! Wrong! N'Zoth tritt in Ny'alotha auf. Y'Shaarj war aber schon tot, bevor World of Warcraft spielt. Continue >> Y'Shaarj wird bereits vor den Geschehnissen von WoW von einem Titanen getötet, indem er aus dem Planeten herausgerissen wurde. Welcher Titan war das? Aman'Thul Sargeras Aggramar Argus Correct! Wrong! Continue >> Wo Y'Shaarj sich vorher in die Welt gebohrt hatte, entstand anschließend eine berühmte Landmarke. Welche? Der Brunnen der Ewigkeit Die Eiskronenzitadelle Der Mahlstrom Die Feuerlande Correct! Wrong! Heute ist dort der Mahlstrom. Früher, direkt nach Y'Shaarjs Ableben, stand dort der Brunnen der Ewigkeit. Continue >> Nachdem Y'Shaarj von Aman'Thul getötet wurde, entschieden sich die Titanen dazu, die restlichen Alten Götter nur noch einzusperren, statt sie zu töten. Warum? Weil Y'Shaarjs Blut Aman'thuls Hand zerfressen hat, als er ihn zerquetschte. Aus Angst, Azeroth zu zerstören, wenn sie die Alten Götter selbst töten. Weil die anderen Alten Götter nun sowieso Angst hatten und die Titanen Gnade zeigten. Um sich grausamere Schicksale für die Alten Götter auszudenken. Correct! Wrong! Azeroth wurde schon nach Y'Shaarjs Entfernung fast zerstört. Continue >> Damit die Alten Götter stets bewacht werden, haben die Titanen Hüter eingesetzt. Welche dieser Charaktere ist kein Hüter? Odyn Freya Loken Thorim Golganneth Correct! Wrong! Golganneth ist ein Titan, kein Hüter. Continue >> Die Hüter haben durch die Macht ihrer Titanen Drachen-Aspekte zu ihrer Hilfe erschaffen. Freya segnete gleich zwei Aspekte mit der Macht ihrer Titanin Eonar. Welche? Ysera und Alexstrasza Nozdormu und Alexstrasza Malygos und Ysera Malygos und Nozdormu Correct! Wrong! Alexstrasza und Ysera sind Schwestern. Nachdem Freya Alexstrasza gesegnet hat, bat sie auch um Macht für Ysera. Continue >> Bevor Neltharion zu Todesschwinge wurde, erhielt er die Macht des Erdenwächters als Aspekt der Erde durch Archaedas. Von welchem Titanen stammt diese Macht? Aman'Thul Golganneth Khaz'goroth Sargeras Correct! Wrong! In Archaedas schlummert die Macht von Khaz'goroth. Continue >> Welche dieser Paarungen ist keine „kosmische Macht“ laut Chroniken? Ordnung und Unordnung Leben und Tod Wachstum und Vernichtung Licht und Schatten Correct! Wrong! Wachstum und Vernichtung wird nicht erwähnt. Die vierte kosmische Macht sind die Elemente. Continue >> Wer ist für das Ungleichgewicht der Elemente und dem damit verbundenen Aufstieg der Elementarlords verantwortlich, der Azeroth über Millennien hinweg ins Chaos gestürzt hat? Die Alten Götter, die die Elementarlords beeinflusst haben. Sargeras, der mit der Brennenden Legion eine unerwartete Macht wurde. Die Titanen, da sie das Experiment beobachten wollten. Azeroth selbst, da die Weltenseele das fünfte Element „Geist“ fast vollständig verschlungen hat. Correct! Wrong! Gegen die Alten Götter haben sich die Elementarlords sogar verbündet. Azeroth hat aber so viel Macht des Elements "Geist" aufgenommen, dass das Gleichgewicht gestört wurde. Continue >> Wie wurden die Gesichtslosen ursprünglich genannt? N'raqi C'thunier M'ur Lo'qs Sie haben keinen anderen Namen. "Die, die keinen Namen tragen" Correct! Wrong! Nein, es sind keine Murlocs. Continue >> WoW Götter Lore Fauler Geschichts-Student Hoppla, nicht viel über für die Story? Da musst du aber nochmal ran an die Geschichtsbücher. Das Warcraft-Universum bietet wahnsinnig viel Story und spannende Geschichten in Form von Büchern, Comics und Trivia. Viele interessante Artikel zur Geschichte findest du auch direkt bei uns! Hobby-Historiker Du kennst zumindest einige der wichtigsten Begebenheiten der Geschichte von Azeroth – oder kannst ausgesprochen gut raten. Zumindest aber hast du offenbar Interesse an der Lore – bleib dran, es lohnt sich! Leistungskurs in WoW-Geschichte Du hast offenbar schon recht viel Ahnung von Azeroth, den Göttern und der Welt. Wenn du dich noch ein wenig weiter in die Lore vertiefst, kannst du sicherlich auch die schwierigsten Fragen beantworten. Waschechter Historiker Du kennst dich ausgesprochen gut mit der Geschichte von Warcraft aus und weißt fast alles über die Entstehung der Welt und die Götter. Nur noch ein klein wenig mehr Wissen und du wirst zum wahren Meister. Meister der Lehren Hast du schon eine Stelle? Meister Cho könnte jemanden wie dich sicherlich gut brauchen, um Fehler in den Schriftrollen zu finden und die Geschichte richtig zu stellen. Du kennst offenbar jedes noch so kleine Detail der Story. Glückwunsch! Teile Deine Ergebnisse:

Wie gut habt ihr abgeschnitten? Könntet ihr anfangen, mit Meister Cho zusammenzuarbeiten oder solltet ihr lieber noch einmal den WoW-Geschichtsunterricht besuchen? Teilt uns euer Ergebnis mit und unterhaltet euch mit anderen Fans in den Kommentaren!

