WoW: Das Netherdrachen-Mount bekommt ihr gerade ganz fix

Was ist, wenn man damit schon angefangen hat? Wer die Intro-Quest bereits mit seinem Hauptcharakter abgeschlossen hat und seitdem die Netherschwingen hat ruhen lassen, sollte vielleicht einen Zweitcharakter spielen. Da dieser Twink nach dem Abschluss der Quest direkt auf Respektvoll ankommt, kann er deutlich schneller den letzten Teil des Ruf-Grinds absolvieren und in wenigen Tagen die Reittiere freischalten.

Wo fängt die Questreihe an? Die Questreihe beginnt beim NPC Mordenai im Südosten des Schattenmondtals (Scherbenwelt). Die erste Quest hat den Namen „Freundlichkeit“ und will, dass ihr einige Netherschwingen füttert. Folgt dieser Questreihe einfach immer weiter, bis ihr die Mission „Verbündeter der Netherschwingen“ erreicht. Dieser gewährt nach Abschluss den dicken Ruf-Bonus, auf den ihr aus seid.

Was ist das für ein Trick? Durch die Zeitwanderung „The Burning Crusade“ gibt es gerade einen satten Rufbonus von 50 % auf alle Quests und Ruf-Zugewinne bei den Fraktionen dieser Erweiterung. Das ist besonders bei den Netherschwingen lukrativ. Bei diesen beginnt man nämlich auf „Hasserfüllt“, ist also verfeindet. Nach dem Abschluss einer Questreihe steigt der Ruf allerdings sprunghaft auf „Neutral“ an.

Belohnt wird das am Ende mit einem eigenen Netherdrachen als Flugreittier. Wer will, kann sich weitere Farben für je 100 Gold dazukaufen.

Was sind die Netherschwingen? Die Netherschwingen sind ein besonderer Drachenschwarm, der in der Scherbenwelt lebt. Sie kommen vor allem im Schattenmondtal vor, wo sie von den Orcs als Reittiere und Waffen verwendet werden. Als Spieler versucht ihr die Netherschwingen zu befreien und gleichzeitig die Orcs zu unterwandern, um ihre Anführer auszuschalten.

Aktuell findet ihr in World of Warcraft, aufgrund der Ankündigung von Burning Crusade Classic, ein zweites wöchentliches Event statt. Die Zeitwanderung für „The Burning Crusade“ ist aktiv und das erlaubt es nicht nur, alte Dungeons zu besuchen, sondern auch schnell Ruf bei einigen Fraktionen zu sammeln – darunter auch die Netherschwingen.

