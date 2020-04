Die Profi-Gilde Limit hat in World of Warcraft in kürzester Zeit einen Haufen Gold gefarmt. Dabei ist das noch nicht einmal für sie selbst, sondern für Gläubiger, denen sie die Kohle zurückzahlen müssen.

Wie viel Gold hat Limit gefarmt? Etwa 257 Millionen Gold hat die Gilde Limit in WoW gefarmt und das in einem Zeitraum von sieben Wochen, wie @maximumwow in einem Tweet verraten hat. Das entspricht fast 37 Millionen Gold pro Woche oder etwas über 5 Millionen Gold am Tag.

Finished off our pre raid loans of 257 mil today. Easy 7 week speed run =-] — max (@maximumwow) April 1, 2020

Allein der tägliche Betrag ist mehr, als vermutlich die meisten Spieler in ihrer ganzen WoW-Karriere auf einmal zu Gesicht bekommen.

Wie die Gilde so schnell an das Gold gekommen ist, hat sie nicht verraten. Es ist aber gut möglich, dass etliche Spieler dafür bezahlt haben, sich durch den neuen Raid Ny’alotha oder hochstufige Mythic+-Keys ziehen zu lassen.

Warum mussten sie das Gold farmen? Das erfarmte Gold hat Limit allerdings nicht behalten. Denn kurz vor dem Firstkill auf N’zoth im mythischen Modus am 6. Februar 2020 hat die Gilde einen dicken Gold-Kredit aufgenommen.

Der Kill auf N’zoth war ganz schön teuer.

Insgesamt 257 Millionen Gold hat Limit für den Firstkill ausgegeben. Und die Anleihen muss die Gilde eben auch wieder zurückzahlen.

Das ist übrigens keine Seltenheit. Profi-Gilden leihen sich häufig große Summen Gold, um einen Vorteil im World-First-Rennen zu haben und vor allen anderen Gilden die Kills einzuheimsen. Schon im Firstkill auf Jaina hat sich Konkurrent Method über 100 Millionen Gold geliehen.

Warum ist das so viel? Einen großen Teil der Schulden hat Limit den mit Patch 8.3 eingeführten verderbten Gegenständen zu verschulden. Diese „corrupted items“ haben eine neue, besondere Eigenschaft: Verderbnis.

Verderbnis hat zwar einen negativen Effekt auf euren Charakter, liefert aber auch extrem starke Boni. Je nach Verderbnis kann diese den Schaden eines Charakters um ein Vielfaches steigern.

WoW: Verdorbene Items sind wie Legendaries, nur in allen Belangen schlimmer

Da Verderbnis auch auf beim Anlegen gebundenen Items (BoE) vorhanden sein kann, hat die Gilde auf mehreren Realms die stärksten Corruptions aufgekauft und dann via Charaktertransfer auf den Heimatrealm verfrachtet.

So kamen dann flugs 257 Millionen zusammen – die sich anscheinend gelohnt haben. Als „Casual“ würde man sich diese Arbeit aber eher nicht aufbürden.