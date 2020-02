WoW: Für den „World First“ hat sich die Profigilde Limit hoch verschuldet

Für den „World First Kill“ von N’Zoth in WoW musste die Profi-Gilde Limit ordentlich Gold ausgeben. Jetzt sind sie stark verschuldet.

Das Rennen um den „World First“-Kill von N’Zoth, dem finalen Boss von WoW: Battle for Azeroth, war dieses Mal ziemlich spannend. Doch entschieden wurde es nicht nur durch den Skill der Spieler, sondern auch durch eine dicke Geldbörse. Die Kosten für den Kill von N’Zoth? Die liegen bei knapp 257 Millionen Gold für den Gewinner Complexity-Limit.

Warum war das notwendig? Mit Patch 8.3 brachte World of Warcraft das Verderbnis-System. Gegenstände können, wie damals beim Titanforging, zufällig aufgewertet werden und einen zusätzlichen starken Bonus erhalten. Damit jeder Spieler ein breites Spektrum an starken Items vorweisen kann und in möglichst vielen Situation das Optimum erreicht, braucht es viele Gegenstände. Da die Verderbnis-Effekte auch auf sogenannten „BoE“-Items sein können, also Gegenständen, die erst beim Anlegen an den Charakter gebunden werden, kann man diese über das Auktionshaus kaufen.

In einem Interview mit PCGamesN erklärte der Spieler Podra von Limit:

Im letzten Raid-Tier gab es zwei oder drei Gegenstände pro Ausrüstungs-Slot, die man bekommen konnte und das Best-in-Slot waren. Aber jetzt konnten diese 2 bis 3 Items über 50 verschiedene Verderbnis-Zusätze haben. Deshalb sind sie schwieriger zu finden und gleichzeitig viel mehr Gold wert.

Mehrere Realms wurden geplündert: Um an die optimalen Gegenstände zu kommen, wurde nicht nur der Heimatrealm von Limit geplündert, sondern auch andere WoW-Realms wurden nach den perfekten BoE-Gegenständen durchsucht. Mit Charakter-Transfers wurden diese Gegenstände dann auf den Realm von Limit gebracht, damit die richtigen Charaktere sie verwenden können.

Limit muss viele Schulden zurückzahlen: Das Gold hatte Limit übrigens nicht selbst. In der Raid-Vorbereitung erreichten sie einen Goldstand von knapp 100 Millionen, stellten jedoch fest, dass das nicht genügt. Sie mussten sich also jede Menge Gold leihen und haben nun Schulden, die rund 157 Millionen betragen. Dazu sagte Preheat von Limit:

[Wir] haben uns viel geliehen und werden die nächsten Monate damit verbringen, alles zurückzuzahlen und hoffentlich Gold für die nächste Erweiterung sammeln.

So kann man die Zeit bis zum Launch der neuen Erweiterung Shadowlands natürlich auch totschlagen.

Gold entspricht Gegenwert von 34.000$: Wer mit dem Gold nichts anfangen kann: Gold lässt sich grob in Echtgeld umrechnen, denn die WoW-Marke kann man für echtes Geld kaufen und anschließend gegen Spielgeld im Spiel weiterverkaufen. Der aktuelle Preis einer WoW-Marke liegt in Amerika bei 150.000 Gold mit einem Kaufpreis von 20$. Damit entspricht die Summe von 257 Millionen Gold einem Gegenwert von knapp 1.700 WoW-Marken – oder 34.000$!

Limit ist übrigens nicht die einzige Gilde, die so vorgeht. Auch die Profis von Method geben jedes Mal viel Gold aus. So erklärte Preheat, dass er wisse, dass „Method und wir jeweils über 200 Millionen Gold ausgegeben haben.“

Findet ihr es okay, wenn Gilden sich für das „World First“-Rennen Gold leihen? Oder sollten die Profis sich das alles im Vorfeld selbst erfarmen müssen?

