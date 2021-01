WoW: So findet ihr den NPC Laurent für die Venthyr-Kampagne

Habt ihr alle Aufgaben für Laurent erledigt, dann ist er künftig in Sündensturz anzutreffen und das finale Kapitel der Pakt-Kampagne kann abgeschlossen werden. Das belohnt am Ende sogar mit einer Waffe auf Itemlevel 187 und ist damit besonders für Twinks lohnenswert.

Wo findet ihr Laurent? Laurent wird euch standardmäßig nicht als Questhub auf der Karte angezeigt. Er und seine Missionen gehören zu den Nebenquests in Revendreth, die ihr suchen und finden müsst. Allerdings ist Laurent nicht sonderlich versteckt. Wenn ihr noch keine Aufgaben für ihn erledigt habt, dann findet ihr Laurent bei den Koordinaten 26 / 49 in Revendreth.

Wer ist Laurent? Laurent ist einer der Venthyr, die in den Glutdistrikt verbannt wurden. Für die Hauptstory ist er im Grunde irrelevant, denn er hat lediglich eine Nebenquest-Reihe, die man für ihn erledigen kann. Genau diese Questreihe ist allerdings notwendig, um Laurent dazu zu bewegen, sich in Sündensturz aufzuhalten und somit das finale Kapitel der Venthyr-Kampagne einzuleiten.

Der NPC Laurent in WoW: Shadowlands sorgt für Ärger – denn er hindert die Spieler am Abschluss ihrer Pakt-Kampagne. Wir verraten, wo ihr Laurent finden könnt.

