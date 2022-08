WoW: Mit Amazon Prime erhaltet ihr gerade eine richtig coole Frost-Krone – So kommt ihr ran

Ein neuer Transmog-Helm in World of Warcraft ist gerade auf Amazon Prime freigeschaltet worden. Wir zeigen euch, wie ihr ihn bekommt.

Seit einer Weile hat Blizzard eine Partnerschaft mit Amazon und das bedeutet, dass es in regelmäßigen Abständen Spielinhalte bei Amazon Prime Gaming gibt. Auch für Fans von World of Warcraft ist regelmäßig etwas dabei, besonders Sammler von Transmog-Items kommen dabei auf ihre Kosten und können einige Designs erhalten, die es im Spiel ansonsten gar nicht mehr gibt. Das vorerst letzte Item aus dieser Reihe ist nun erhältlich, die Krone des ewigen Winters.

Was sind das für Transmog-Items? Es handelt sich dabei um bestimmte Helme, die lediglich der Transmogrifikation dienen – also rein kosmetische Items, ohne verstärkende Werte. Vor einigen Jahren konnte man diese Helme im Ingame-Shop von World of Warcraft kaufen, sie wurden aber vor einer ganzen Weile aus dem Sortiment genommen. Jetzt sind sie (zumindest aktuell) exklusiv über Amazon Prime erhältlich. Das sind:

Juwel des Feuerfürsten (Bereits abgelaufen)

Kapuze der gierigen Dunkelheit (bereits abgelaufen)

Krone des ewigen Winters (Jetzt aktiv)

Wie kann man die Krone einlösen? Die Einlösung ist vergleichsweise simpel. Ihr müsst dafür lediglich die Website von Prime Gaming aufsuchen und dort sicherstellen, dass ihr euren Amazon-Account mit eurem Blizzard-Account verknüpft habt. Wenn ihr das getan habt, klickt ihr auf „Spielinhalt“ und scrollt bis zum Eintrag „World of Warcraft“ runter. Dort solltet ihr den aktuellen Helm sehen und damit auch die „Krone des ewigen Winters“. Klickt das Item an, um es letztlich einzulösen. Dafür habt ihr bis zum 20. September Zeit, dann verschwindet das Angebot.

Kommen die anderen Helme nochmal wieder? Das ist nicht ganz klar. Bevor die drei Helme zu Prime Gaming kamen, waren sie für viele Jahre gar nicht mehr erhältlich. Es wäre also durchaus möglich, dass die drei Items für die nächsten Jahre wieder in der Versenkung verschwinden. Umso größer der Anreiz, jetzt noch die Krone des Winters einzulösen, damit man sich in den kommenden Jahren nicht ärgert, sie verpasst zu haben.

Habt ihr euch die Krone bereits gesichert? Oder könnt ihr mit diesen funkelnden Helmen eher weniger anfangen?

Wer auf Individualisierung steht, sollte sich auch mal die Dracthyr anschauen – die haben mehr Anpassungen als es Sandkörner im Universum gibt.