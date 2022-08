In WoW verlieren Spieler gerade eine Menge Gold: „Wirtschaft wird Wochen brauchen, sich zu erholen“

Der Release von Lost Depths steht an. Jetzt hat Bethesda in einem Gameplay-Trailer zu dem neusten ESO-DLC die Unterwasser-Action gezeigt.

Es wird interessant sein zu sehen, was Blizzard tut, um die Schäden auszugleichen, wenn sie überhaupt was machen. Die Wirtschaft wird Wochen brauchen, um sich zu erholen, eine Menge Leute sind aus einem HAUFEN Gold rausgeschwindelt worden und eine Menge anderer Leute haben ein Haufen unverdientes Gold gemacht und planen noch mehr zu machen. Außerdem wurden Spieler daran gehindert, das Spiel wirklich zu spielen, aufgrund der Probleme, denn sie konnten keine Verbrauchsgegenstände kaufen, keine legendären Items herstellen und so weiter.

Was für Auswirkungen hatte das? Die Änderung am Auktionshaus führt seit einer Woche zu großen Problemen, mit denen sich Blizzard rumschlagen muss.

Diese Änderung sorgte für Schwierigkeiten: In WoW hat der Patch 9.2.7. vor einer Woche verändert, wie Auktionshäuser funktionieren : Der Hand von Verbrauchgütern wurde auf die ganze Region ausgeweitet, sodass man etwa Kräuter in ganz Europa verkaufen konnte.

Was ist das Auktionshaus in WoW ? Über das Auktionshaus findet ein Großteil des Handels im MMORPG WoW statt.

In World of Warcraft gibt es etwa seit einer Woche große Probleme um das Auktionshaus. Ein Spieler erzählt: Er wollte ein Item im AH kaufen, erwarb hunderte und bezahlte knapp 200.000 Gold. Jetzt hat Blizzard diese Probleme in WOW eingestanden, aber Spieler sagen: Die Schwierigkeiten sind riesig. Die Wirtschaft des Spiels wird Wochen brauchen, um sich zu erholen.

