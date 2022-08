Eines der besten Strategie-Spiele von Blizzard gibt’s gerade umsonst

Die Ursprünge des StarCraft-Universums gibt es gerade für lau – zumindest, wenn ihr Amazon-Prime-Kunde seid. Wir verraten, was euch winkt.

Es gibt eine Reihe von Spielen, die sollte jeder gespielt haben, selbst wenn man sich ansonsten eher nicht so für ein bestimmtes Genre interessiert. Diese Meilensteine im Gaming-Bereich sind einfach ein Muss, um zu verstehen, wie die Genres sich gebildet haben – oder sie sind auch nach Jahrzehnten noch so beliebt, dass es einfach Frevel wäre, nicht zumindest einmal in das Spiel reinzuschauen. Eines dieser Spiele ist das originale StarCraft, das es jetzt in der Remastered-Version bei Amazon Prime gibt.

Wie kommt man an das Spiel heran? Damit ihr das Spiel „kostenlos“ erhaltet, müsst ihr Kunde von Amazon Prime sein. Dann habt ihr in regelmäßigen Abständen Zugriff auf verschiedene Angebote. Das reicht von kosmetischen Belohnungen über Ingame-Goodies bis hin zu ganzen Vollversionen, wie eben jetzt im Fall von StarCraft: Remastered. Seid ihr Prime-Kunde, findet ihr das Spiel hier auf der „Amazon Prime Gaming“-Seite.

Die Protoss – eines der klassischen Völker als StarCraft.

Was ist das für ein Spiel? StarCraft gilt auch heute, über 24 Jahre nach dem ursprünglichen Release, noch immer als eines der am besten ausbalancierten Strategie-Spiele überhaupt. StarCraft überzeugte schon damals nicht nur durch eine ziemlich interessante Kampagne, sondern auch durch unterschiedliche Level-Designs mit verschiedenen Missionstypen und gleich drei Spezies, die sich alle völlig unterschiedlich gespielt haben.

Es gibt den Zerg-Schwarm unter Führung des unheimlichen Overmind, die Menschen der Terraner und die mysteriösen, irgendwie anmutigen Protoss.

Zusätzlich dazu enthält die Remastered-Version auch die Erweiterung „Brood War“, die noch einmal mit weiteren Kampagnen und neuen Einheiten-Typen daherkommt.

Für wen lohnt sich das? Grundsätzlich ist StarCraft: Remastered noch immer eine Perle im Strategie-Genre und lohnt sich daher für alle, die in irgendeiner Weise auf Echtzeit-Strategie stehen. In der Remastered-Variante sieht das Spiel auch recht hübsch aus – zumindest, wenn man es mit der ursprünglichen Variante des Spiels vergleicht. Dennoch ist StarCraft: Remastered vor allem ein „2D-Spiel“, das nur versucht, 3D zu simulieren – selbst wenn es an vielen Stellen deutlich aufgehübscht wurde.

Wenn ihr gerade nach ein paar Stunden guter Strategie-Unterhaltung sucht oder einfach noch einen weiteren Klassiker in eurer Sammlung braucht, dann könnt ihr mit StarCraft: Remastered gar nichts falsch machen – vor allem dann, wenn ihr irgendwann noch StarCraft II spielen und die Handlung komplett verstehen wollt. Denn StarCraft II basiert auf der großartigen Story des ersten Teils.

Habt ihr euch StarCraft: Remastered bereits gesichert? Wenn nicht, solltet ihr euch beeilen, denn das Angebot ist nur noch bis zum 1. September gültig.