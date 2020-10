Rund um WoW hagelt es gerade Kritik wegen eines Sets im Cash-Shop. Cortyn von MeinMMO kann das nur schwer nachvollziehen.

Kaum eine Woche nach dem Start von Patch 9.0 ist die Freude über die neuen Charakter-Anpassungen in World of Warcraft wieder abgeklungen. Stattdessen rollt gerade eine neue Welle des Zorns durch die offiziellen Foren und das Subreddit von WoW. Stein des Anstoßes ist das neue Transmogrifikations-Set Grimmlingflitzerflügel, das es seit ein paar Tagen im Shop zu kaufen gibt.

Extrem schlechte Kritiken: Das Video mit der Ankündigung hat deutlich negative Reaktionen hervorgerufen. Mit nur rund 2.600 positiven Bewertungen und über 19.000 Daumen runter ist die Meinung eindeutig. Auch bei der deutschen Version des Videos ist es eher negativ, mit 200 positiven Meldungen und über 500 Daumen runter (Stand: 22.10., 12:30 Uhr).

So negativ fiel die Bewertung aus.

Ich will jetzt auch nicht blind losrennen und Blizzard „in Schutz nehmen“, denke aber dennoch, dass einige der vorgetragenen Kritikpunkte ziemlich albern oder unüberlegt sind.

Shadowlands verschoben, um mehr Geld zu machen?

Immer wieder liest man, häufig mit deutlich sarkastischem Unterton: „Ach, deswegen wurde Shadowlands verschoben, damit die noch etwas Geld machen können“ oder „Shadowlands wird nicht fertig, aber für so ein Set habt ihr Zeit?“

Auf den ersten Blick mag das eine berechtigte Kritik sein, die mit ein wenig Nachdenken aber in sich zusammenbricht. Die Entwickler, die für die Kunst und das optische Design zuständig sind, sind mit ihrer Arbeit im Grunde fertig, was Shadowlands anbelangt. Das Spiel als solches ist vollständig. Die Beta wurde verlängert, um Feintuning an Endgame-Inhalten vorzunehmen. Damit haben die Leute, die Sets designen, ausgesprochen wenig zu tun.

Doch der zweite Punkt ist noch viel wichtiger: Das Set ist schon seit fast einem Jahr im Spiel. Die Gegenstände wurden nicht erst mit Patch 9.0 hinzugefügt. Das Grimmlingflitzer-Set wurde bereits in Patch 8.2.5 und Patch 8.3 in den Spieldaten gefunden. Das ist also nichts Neues, was Blizzard gerade „spontan eingeschoben“ hat. Als solches existierte das Set bereits.

Wofür war das Set gedacht? Es gibt auch einige Anhaltspunkte dafür, dass das Set nie dafür gedacht war, so in den Shop zu kommen. Zwar gibt es dafür keine konkreten Beweise, aber doch einige gut Überlegungen. Die wahrscheinlichste ist, dass Blizzard das Set als Dreingabe für das virtuelle Ticket geplant hatte. Denn eigentlich hatte man eine BlizzCon 2020 abhalten, die aufgrund der anhaltenden Corona-Situation ausfällt. Stattdessen gibt es im Februar eine BlizzConline.

Zumindest traditionell würde das passen, denn schon im letzten Jahr gab es ein kosmetisches Set, das eher „albern“ aussah.

Solch ein Set gab es letztes Jahr.

Eine zweite Option wäre, dass das Set für eine Questreihe gedacht war, die es niemals ins Spiel geschafft hat. Denn in Patch 8.2.5 gab es eine – nicht vollständig implementierte – Questreihe rund um ein Mörder-Rätsel im Druidenhain. Das würde zumindest optisch gut passen, denn in der Questreihe ging es auch um Funkelchen – einen bekannten Feendrachen.

Allerdings wäre es auch möglich, dass die Questreihe zusammen mit dem Set für eine andere Promo-Aktion gedacht war.

Dass das Set eigentlich für etwas anderes als den Cash-Shop geplant war, lässt auch die Art des Ankündigungsvideos vermuten. Denn das wirkt eher so, als habe man es hastig in letzter Minute zusammengeschnitten und entspricht nicht der Qualität, die Blizzard sonst bei solchen Gegenständen im Shop an den Tag legt. Ein paar tanzenden Charaktere sind eben doch der minimale Aufwand.

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass das Set von Anfang an für den Shop gedacht war. Wir wissen es schlicht nicht und werden es vermutlich auch nicht so bald erfahren.

„Sowas albernes macht das schöne Spiel kaputt!“

Ein weiterer Punkt, der oft genannt wird, ist etwa so: „Das passt doch überhaupt nicht in die World of Warcraft, das Spiel wird durch sowas ruiniert.“ Gemeint ist damit, dass solche eher „albernen“ Rüstungsteile ein Problem sind, da sie die Spielwelt unpassender machen und vom Ernst der jeweiligen Situation ablenken – wie etwa der Bedrohung durch Shadowlands.

Auch hier muss ich fragen: Wirklich? Hat man sich überhaupt mal mit offenen Augen in World of Warcraft umgeschaut? Ich habe allein in meiner Spielzeugsammlung sicher 50 verschiedene Gegenstände, die mich in irgendeinen Unsinn verwandeln können. Von anderen Charakteren, über riesengroße Murloc-Eier bis hin zu einer Wächterin der Nachtelfen oder einer nackten Nixe aus der Muschel ist echt alles dabei. Wenn ich will, kann ich sogar das Aussehen meiner Kampfhaustiere annehmen oder als gigantischer Baum durch die Spielwelt laufen.

Mit einem Riesenbaum kann man auch durch WoW laufen.

Gerade läuft außerdem noch das Schlotternacht-Event, bei dem ohnehin alle als Zombie, Banshee oder Lepra-Gnom herumlaufen. Oder ist das nur Albernheit, an die man sich gewöhnt hat? Wenn ja: Dann werden wir das Feendrachen-Set auch überstehen.

Weniger meckern oder auch mal Konsequenzen ziehen

Ich persönlich finde das Set ziemlich witzig und werde es sicher zu manch einer Gelegenheit tragen – einfach, weil es sicher zur Unterhaltung im Discord unter Freunden beitragen wird.

Welche Kritikpunkte bleiben? Am Ende gibt es natürlich auch begründete Kritik. Dass man ein solch aufwändiges Set nur über ein Abo oder das direkte Ausgeben von Geld bekommt, ist schade. Das gilt besonders, weil es das erste Set ist, das Ohrlöcher für Elfen und andere Völker hat. Die clippen nicht einfach nur durch die Mütze, sondern sehen an diesen Völkern richtig gut aus. Andere Sets im Spiel haben das nicht und das ist schade.

Auch der „Dauerbrenner“-Kritikpunkt bleibt bestehen. WoW ist immerhin ein Spiel mit Anschaffungskosten bei jeder neuen Erweiterung und einem Abo-Modell. Manch einer findet, dass dies allein Grund genug ist, keinen Cashshop im Spiel zu haben. Wer monatlich für ein Spiel zahlt, der soll auch alle Inhalte bekommen können.

Zumindest diesen letzten Punkt kann ich gut nachvollziehen. Doch muss man auch sagen, dass der Shop inzwischen seit Mists of Pandaria fester Bestandteil des Spiels ist. Warum man sich jetzt, über 8 Jahre später, noch immer so darüber aufregt, als wäre das eine ganz neue Sache, ist mir schleierhaft. Zumal das Set ohnehin „umsonst“ ist, wenn man als treuer WoW-Spieler ein Dauer-Abo hat.

Vielleicht sollte man dann doch irgendwann die Konsequenzen ziehen und WoW einfach nicht mehr spielen. Denn an der Praxis eines Ingame-Shops wird sich wohl kaum etwas ändern – nicht in World of Warcraft und auch nicht in anderen MMORPGs.

Am Ende muss natürlich jeder selbst wissen, wie er zu solchen Gegenständen im Shop oder als Dreingabe für Dauer-Abonnenten steht. Doch all den Hass, den das Entwickler-Team gerade dafür abbekommt, den finde ich einfach albern.

Wie seht ihr das?