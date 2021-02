WoW: Noch mehr Nerfs – Die härtesten Dungeons werden einfacher

Eine neue Woche, eine neue Welle an Nerfs. Die 4 schwierigsten Dungeons in World of Warcraft bekommen Anpassungen und werden einfacher.

Das Feintuning in World of Warcraft: Shadowlands ist auch Monate nach dem Release noch nicht abgeschlossen. Einige Dungeons, wie etwa „Die Andre Seite“ sind auch jetzt noch deutlich härter als andere. Blizzard bessert also nach und schiebt eine Reihe von Hotfixes in den nächsten Weekly-Reset, der noch einmal ein paar Härten aus den Dungeons nimmt.

Alle Dungeon-Nerfs für den 10. Februar 2021 in WoW

Insgesamt werden 4 der 8 verfügbaren Dungeons angepasst und mit kleinen Nerfs versehen. Vor allem der Timer für Die Andre Seite wird ein wenig gelockert.

Die Andre Seite Das Zeitlimit für mythische Schlüsselsteine wurde von 41 Minuten auf 43 Minuten angehoben. Hakkar Sohn von Hakkar verursacht nun 50 % weniger Schaden mit Nahkampfangriffen. Der Schaden der Blutnova wurde um 20 % reduziert. Händlerin Xy’exa Der Schaden von Arkaner Blitzschlag wurde um 25 % reduziert.



Nekrotische Schneise Nalthor der Eisbinder Die Dauer von Gabe des Champions wurde von 15 Sekunden auf 30 Sekunden erhöht.



Spitzen des Aufstiegs Ventunax Die Dauer von Dunkler Schritt wurde von 20 Sekunden auf 15 Sekunden reduziert.



Theater der Schmerzen Xav der Unbesiegte hat nun 10 % weniger Lebenspunkte.



Bosse wurden einfacher zur Tyrannisch-Woche: Sämtliche Änderungen betreffen ausschließlich die Bosskämpfe, was in der kommenden Tyrannisch-Woche besonders hilfreich sein dürfte. Der Affix „Tyrannisch“ verstärkt nämlich die Bosse und galt in den Augen der WoW-Spieler als deutlich schwieriger im Gegensatz zu anderen Affixen. Unkontrollierbare Elemente, wie die Söhne von Hakkar, sind nun weniger ein Problem und bei Nalthor in der Nekrotischen Schneise profitieren die DPS-Spieler nun von einem längeren Buff, der den Bosskampf um einige Sekunden verkürzen dürfte.

Schon letzte Woche gab es starke Nerfs, denn Tanks sollen nicht mehr permanent weglaufen.

Wann gehen die Änderungen live? Bereits morgen am 9. Februar, mit dem Abschluss der Wartungsarbeiten. Wenn ihr mythische Dungeons für die kommende WoW-Woche abschließt, sollten die Änderungen bereits spürbar sein.

Findet ihr die Anpassungen gut und sinnvoll? Oder übertreibt Blizzard es ein wenig mit den Nerfs?

Mehr Beute gibt’s übrigens nicht. Da wird viel gemeckert, denn WoW hat seine Spieler verhätschelt.