Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

WoW mit PS4-Controller – So gut funktioniert das in Shadowlands

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was hat er geschafft? Jetzt hat Mephisto über Twitter verraten, dass er den Erfolg „Schlüsselsteinmeister“ in Shadowlands abgeschlossen hat. Dieser Erfolg verlangt es von den Spielern, sämtliche Dungeons auf der Schwierigkeitsstufe Mythisch+15 innerhalb des Zeitlimits zu absolvieren. Der Erfolg belohnt mit einem schicken Reittier und gehört zu den üblichen Prestige-Erfolgen einer Saison.

Wer ist das? DesMephisto hat in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zum einen liebt er die Klasse des Kriegers über alles und hat mehrere Dutzend Krieger – nämlich zu jedem Volk und beiden Geschlechtern jeweils einen. Zum anderen sammelt er immer wieder Geld für gute Zwecke und unterhält mit seinen Streams viele Leute. Die Streams sind immer recht fröhlich, strotzen nur so vor guter Laune.

Der Krieger DesMephisto rockt auch mit dem Gamepad in WoW . Jetzt hat er einen knallharten Erfolg geschafft, an dem viele andere scheitern.

Insert

You are going to send email to