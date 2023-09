WoW: Einen Erfolg bekommt ihr nur, wenn ihr zu blöd zum Trollen seid

Trolle in World of Warcraft können nervig sein. Aber einen neuen Erfolg bekommt ihr nur dann, wenn ihr jemanden trollen wollt, aber daran hart scheitert.

In World of Warcraft gibt es viel zu tun. Doch abseits vom Dungeons, PvP, Rollenspiel oder dem Austragen von Pet-Battles, gibt es eine Aktivität, die noch viel mehr Spaß macht: das Trollen von Freunden und Mitspielern. Es gibt zahlreiche Fähigkeiten und Gegenstände, mit denen man seine Mitspieler in WOW ein wenig necken oder zur Weißglut treiben kann.

Das wohl beliebteste dieser „Troll-Items“ hat nun einen Erfolg bekommen. Aber den gibt es nur, wenn ihr zu doof seid, um es richtig zu benutzen.

Von welchem Item ist die Rede? Es geht um den „Wechselblaster“ („Swap Blaster“). Das ist ein Gegenstand, den Ingenieure herstellen können und den ihr auch schlicht im Auktionshaus kaufen könnt. Der Wechselblaster lässt sich auch benutzen, wenn ihr selbst gar keine Ingenieurskunst gewählt habt.

Der Wechselblaster hat eine kurze Aktivierungszeit und tauscht dann eure Position mit der eines anderen Mitspielers aus der Gruppe oder dem Schlachtzug. Das Spannende: Der anvisierte Charakter behält sein Momentum bei. Wenn er also dabei ist, geradeaus zu laufen, dann tut er das auch nach dem Teleport noch. Zum Vergleich: Zauber wie „Glaubenssprung“ beenden eure Bewegung, selbst wenn ihr die Laufen-Taste noch gedrückt haltet.

Die meisten Spieler benutzen den Wechselblaster wie folgt: Sie stellen sich an einen Abgrund und warten, bis ihr „Opfer“ sich bewegt. Dann feuern sie den Wechselblaster ab und tauschen mit ihrem Opfer die Position. Da sich das Ziel sich noch in der Bewegung befindet, wird es an den Abgrund teleportiert und läuft noch einen Schritt weiter – was in aller Regel direkt zum Tod führt.

Mehr zum Wechselblaster haben wir in diesem Artikel.

Was muss man für den Erfolg tun? Es geht um den Erfolg „Ihr wolltet es nicht anders“ („You Had it Coming“). Die Aufgabenbeschreibung des Erfolgs sagt: „Bekommt, was ihr verdient.“

Das ist nicht gerade eindeutig, aber das Symbol des Wechselblasters verrät, was zu tun ist: Ihr müsst sterben.

Um euch den Erfolg zu holen, müsst ihr den Wechselblaster auf einen Mitspieler verwenden und direkt im Anschluss selbst sterben. Das passiert manchmal auch ganz „natürlich“, wenn man etwa genau den falschen Augenblick für einen Wechsel auswählt, etwa während das Opfer gerade einen Sprung über einen Abgrund macht. Durch den Tausch mit dem Wechselblaster befindet man sich dann selbst mitten in der Luft. Da man zum Benutzen des Wechselblasters still stehen muss, hat man selbst beim Tausch keine Bewegung – und stürzt dann einfach in den Abgrund.

Ob ihr diesen Erfolg haben wollt oder nicht, bleibt natürlich euch überlassen. Denn vielleicht ist es auch die ultimative Troll-Auszeichnung, wenn ihr diesen Erfolg so lange wie möglich nicht erhaltet.

Wenn ihr leichtgläubige Mitspieler trollen wollt, können wir auch dieses Gift empfehlen.