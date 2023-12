WoW: 90.000 sehen ein packendes Duell über 59 Sekunden auf Twitch, bei dem 2 Spieler Stunden ihres Lebens riskieren

Was ist das Besondere an dem Duell? Beide Spieler riskieren hier ihren Level-57-Charakter und eigentlich, von der Ausgangsposition her, müsste der Krieger, aus dessen Perspektive wir das Duell sehen, chancenlos sein.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Bei World of Warcraft gibt es aktuell einen besonderen Reiz: In WoW Classic laufen die Hardcore-Server. Wer hier stirbt, verliert seinen Charakter und damit das Ergebnis von Stunden seines Lebens. Kaum zu glauben, aber Spieler riskieren sogar Duelle auf Leben und Tod.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to