WoW Classic: Mak’Gora-Turnier auf Leben und Tod ist so brutal, dass sogar der Kameramann stirbt

Beim Mak’Gora-Turnier in WoW Classic HC geht es wild zu. So wild, dass selbst der Kameramann dabei draufgeht.

In der HC-Variante von World of Warcraft Classic sind Duelle eine ganz besondere Sache. Gerade die „Mak’Gora“-Variante, in der das Duell erst mit dem Tod eines der beiden Charaktere endet, sind besonders krass. Immerhin hat jeder Charakter nur ein einziges Leben. Wer hier stirbt, muss danach einen neuen Charakter erstellen.

Was war das für ein Turnier? Am 30. und 31. Oktober wurde das „OTK World of Warcraft Classic Hardcore“-Turnier abgehalten. Hier traten viele Helden gegeneinander an – und nur Gewinner kamen weiter, andere mussten sich von ihrem Charakter für immer verabschieden.

Doch nicht nur die Teilnehmer konnten sich permanent von ihrem Charakter verabschieden, sondern auch ein eigentlich unbeteiligter Held, der lediglich als Kameramann fungieren sollte. Wie dieser Clip hier zeigt, starb er während der Duelle:

Wie starb der Kameramann? Der Grund für den Tod war das Schmuckstück „Goblin-Mörser“, das von Ingenieuren hergestellt werden kann. Der Mörser verursacht an Zielen in einem kleinen Bereich zwischen 400 und 500 Feuerschaden und betäubt die Opfer für 3 Sekunden.

Eigentlich treffen solche Gegenstände nur Feinde, in dem Fall also den Kontrahenten im Duell. Der Goblin-Mörser scheint allerdings etwas sonderbar zu sein, denn immer wieder werden auch unbeteiligte Spieler oder Gruppen-Mitglieder getroffen, die dann plötzlich an der Schwelle zum Tod stehen – oder über diese gestoßen werden.

Berichte zum Goblin-Mörser gibt es schon seit einer Weile, denn mit ihnen wurden auch häufiger bereits Bank-Twinks in Städten umgebracht, auch wenn der Mörser dem Anschein nach nicht jedes Mal neutrale Ziele trifft.

Warum sieht man den Kameramann nicht? Bei solchen Streams und Turnieren ist es üblich, dass der Kameramann seinen eigenen Charakter unsichtbar macht. Das funktioniert auch im modernen WoW mit dem Chat-Befehl „/console showplayer“ – das macht euren Charakter unsichtbar. Diese Unsichtbarkeit gilt natürlich nur für euch selbst, alle anderen können den Charakter noch wie gewohnt sehen.

Habt ihr in WoW Classic HC auch schon an einem Mak’Gora-Duell oder gar einem solchen Turnier teilgenommen? Wie waren eure Erfahrungen?