Angeführt werden die Gilde und der Raid von dem beliebten sodapoppin, der in den letzten 90 Tagen 7,6 Millionen Zuschauerstunden erreichte, fast so viel wie Raid-Leader Maximum.

Was war das für ein Projekt? „ OnlyFangs“ ist eine Raidgilde bei WoW Classic Hardcore auf dem Server „Ragnaros“, die aus großen Twitch-Streamern besteht. Der besondere Reiz: Wer hier stirbt, der fliegt raus. Und bei einem Raid in WoW gehen Leute schon mal drauf.

In den letzten Wochen hatte das altehrwürdige MMORPG World of Warcraft einen Höhenflug auf Twitch. Der ist jetzt erstmal gestoppt. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

