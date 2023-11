WoW: Das Rennen um den World First Kill läuft – hier schaut ihr zu

Das Rennen um den World First Kill von Fyrakk in World of Warcraft hat begonnen. Wir verraten euch, wo ihr live zuschauen könnt.

Der finale Raid von World of Warcraft Dragonflight ist live – und das sowohl auf normaler, heroischer als auch mythischer Schwierigkeit. Das wiederum heißt, dass das beliebte „Race to World First“ in eine neue Runde geht. Im Schlachtzug „Amirdrassil, Hoffnung des Traums“ warten insgesamt 9 Bosse darauf, von den Profis verprügelt zu werden – doch nur ein Kill zählt ganz am Ende, nämlich der vom Endboss Fyrakk.

Der Trailer zum aktuellen Patch 10.2:

Wo kann man zuschauen? Die großen Profi-Gilden haben alle eigene Streams und veranstalten unterschiedliche Events zum World-First-Rennen. Wo es früher noch Geheimhaltung gab, streamen die meisten Gilden inzwischen offen einsehbar, sodass alle Interessierten live dabei sein und den Fortschritt verfolgen können. Ein paar der bekanntesten Gilden könnt ihr hier in ihren Streams beobachten:

Beachtet allerdings, dass die Gilden zu unterschiedlichen Zeiten aktiv sind, da viele der Gilden in Amerika beheimatet sind.

Welche Bosse müssen bezwungen werden? Insgesamt 9 Bosse müssen ins digitale Jenseits gepustet werden und das auf der höchsten Schwierigkeit „Mythisch“. Die Bosse sind:

Knorrenwurzel

Igira die Grausame

Glimmeron

Volcoross

Larodar, Bewahrer der Flamme

Rat der Träume

Nymue, Weberin des Kreises

Tindral Raschweise, Seher der Flamme

Fyrakk, der Lodernde

Wie lange dauert das Rennen? Das lässt sich im Vorfeld noch nicht sagen. Auch wenn Blizzard in den letzten Jahren verstärkt darauf geachtet hat, dass sich die „World First“-Rennen nicht über viele Wochen ziehen, kann die Zeit stark schwanken. Zwischen wenigen Tagen und mehreren Wochen ist alles möglich – das wird sich allerdings erst in den nächsten Tagen abzeichnen, wenn die Profis an starke Ausrüstung gekommen sind und ihre Strategien optimiert haben.

Verfolgt ihr das Rennen um den World First Kill von Fyrakk? Oder könnt ihr dem gar nichts abgewinnen?