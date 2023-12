WoW Dragonflight ist gerade erfolgreicher als je zuvor und das hat viele Gründe

World of Warcraft genießt einen Aufwind. Obwohl gerade alles recht einfach ist, macht es doch Spaß – und beschert WoW tolle Spielerzahlen.

Eine Weile lang befand sich World of Warcraft, gerade die „Retail-Variante“ Dragonflight, in einem Abwärtstrend. Obwohl Dragonflight objektiv und subjektiv deutlich besser ist als Shadowlands und viele große Mängel beseitigt hat, sind viele nach Shadowlands nicht zurückgekehrt – das Vertrauen war einfach aufgebraucht.

Doch inzwischen befindet sich World of Warcraft wieder auf einem kleinen Höhenflug. Die Zahlen scheinen nach oben zu gehen, die Welt wirkt belebter und von vielen Seiten gibt es jede Menge Lob, auch wenn einige Kritik, wie etwa am Schattenpriester oder dem Windläufer-Mönch, noch Bestand hat.

Der aktuelle Patch von WoW:

Warum ist World of Warcraft wieder so beliebt?

Wenn man ganz ehrlich ist, dann ist das gerade ein ungewohntes Bild. Normalerweise gibt es zum Start einer Erweiterung besonders viele Spielerinnen und Spieler in World of Warcraft. Über den Verlauf der Erweiterung nimmt diese Zahl dann langsam ab und erreicht seinen niedrigsten Stand zumeist gegen Ende eines Addons.

Auch wenn WoW schon lange keine Spielerzahlen mehr veröffentlicht, gibt es doch andere Zahlen, an denen sich die Beliebtheit des Spiels ablesen lässt. Gerade in den Endgame-Bereichen „Mythisch+“ und den Raids gibt es über diverse Seiten die Auflistungen, wie viele Gruppen an gewissen Aktivitäten teilgenommen. Das spannendste Indiz ist hier natürlich der Bereich „Mythisch+“, da das für viele die primäre Endgame-Aktivität darstellt. Eine Info-Grafik von raider.io zeigt, wie sich die aktuelle Saison 3 im Vergleich zu den beiden vorherigen Saisons von Dragonflight schlägt:

Besonders im Vergleich zu Saison 2 ist der Unterschied krass.

Auch wenn inzwischen wieder weniger Leute Dungeons besuchen als noch in der ersten Woche, sind die Zahlen stabiler als in beiden vorangegangene Seasons. Zum Vergleich die Zahlen von Woche 4:

Saison 1 hatte rund 2.078.000 Dungeon-Runs der Kategorie „Mythisch+“.

Saison 2 hatte rund 1,102.000 Dungeons-Runs der Kategorie „Mythisch+“.

Saison 3 hatte rund 2.400.000 Dungeons-Runs der Kategorie „Mythisch+“.

Damit hat Saison 3 in der vierten Woche mehr aktive Dungeon-Besuche in der Kategorie „Mythisch+“ gehabt als beide Saisons zuvor.

Auch der Raid Amirdrassil kommt gut an. Die Bosse haben ein interessantes Design und ganz allgemein ist der Raid auf normaler und heroischer Schwierigkeit gut machbar und hat kaum unüberwindbare Blockaden, wie das in vorherigen Raid-Tiers oft der Fall war.

BlizzCon-Hype und The War Within

Ein zusätzlicher Faktor, warum Dragonflight gerade nochmal anzieht, ist eine Vermischung aus mehreren Faktoren:

Die BlizzCon hat mit der „Weltenseele-Saga“ einen neuen Fokus auf World of Warcraft gelegt.

Wer die nächste Erweiterung „The War Within“ vorbestellt, bekommt auch Zugang zu Dragonflight.

WotLK Classic ist aktuell auf dem Stand der Eiskronen-Zitadelle – einem der beliebtesten Patches aller Zeiten.

WoW Classic Hardcore erfreut sich großer Beliebtheit, vor allem die schmerzhaften Tode, auf die viele YouTuber und Streamer reagieren.

Die „Saison der Entdeckungen“ lockt neue Spieler in den WoW-Kosmos.

All diese externen Faktoren sorgen dafür, dass auch Dragonflight vom Aufwind profitiert und viele zumindest in den aktuellen Patch reinschauen – und dann hängenbleiben.

Das sagt die Community

Auch im Subreddit von WoW und den aktuellen Foren wird darüber diskutiert, warum WoW gerade so viel Spaß macht und was eigentlich dafür sorgt. Hier scheint man eine Mischung aus mehreren Faktoren ausfindig zu machen. So wird vor allem das aktuelle Gearing-System gelobt, bei dem man in unterschiedlichsten Spielinhalten bedeutsamen Fortschritt machen kann, ohne dass man endlos grinden muss oder vor unüberwindbaren Hürden steht:

„Scheint ganz so, dass wenn M+ nicht eine absolute Clown-Veranstaltung mit zu verwirrenden Mechaniken ist, dass die Leute dann tatsächlich bleiben und das Spiel spielen.“ – Frorlin

„Diese Woche (also die nächste in der Infografik) wird besonders interessant. Nach einer angenehmen, leichten Push-Woche mit zunehmender Anzahl von Dungeon besuchen, lasst uns mal sehen, wie diese Woche wird, die nicht so gut Affixe hat.“– Tullo

„Die Leute spielen, um Spaß zu haben. Wenn der Fortschritt spaßig ist, und nicht lähmend wie die meisten Affixe und Dungeons, dann spielen die Leute mehr. Ich hoffe, Blizzard merkt sich das.“ – dogfan20

Zuletzt ist ein wichtiger Punkt aber auch, dass die aktuelle Saison gerade im Bereich Mythisch+ so leicht und einsteigerfreundlich ist, wie schon lange nicht mehr. Die allermeisten Dungeons haben recht klar verständliche Mechaniken und erlauben es auch Neulingen, die bisher von Mythisch+ abgeschreckt wurden, endlich auf den Geschmack zu kommen.

Könnt ihr den aktuellen „Hype“ von World of Warcraft verstehen und geht es euch genau so?