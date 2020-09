WoW Classic: Spieler wird wohl Rang 14, ohne Level 60 erreicht zu haben

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Der Grind auf Rang 14 in WoW Classic fordert Opfer – Warum ist er so hart?

Außerdem muss er sich noch immer mit den Level-60-Spielern um die Ränge prügeln. Denn das Rang-System lässt immer nur eine gewisse Anzahl an Spielern aufsteigen, besonders in den höchsten Rängen. Das erfordert mitunter, pro Tag 12 bis 20 Stunden PvP zu machen.

Was ist daran so besonders? Rang 14 ist ohnehin schon eine schwierige Aufgabe, auf Level 59 aber noch deutlich schwerer zu bewältigen. Zum einen gibt es deutlich weniger Spieler in diesem PvP-Bereich und die meisten hier sind gut ausgerüstete Twinks. Das sorgt nicht nur für starke Gegenspieler, sondern auch für längere Wartezeiten beim Beitritt zu PvP-Schlachten.

Was hat er vor? Crashgaming247 versucht, Rang 14 zu erreichen, ohne dass der Charakter dabei bereits auf dem Maximallevel angekommen ist. Er will den höchsten Rang bekleiden, während sein Charakter noch auf Stufe 59 herumgurkt. Das macht die Aufgabe ungleich schwerer, sorgt aber für eine noch größere Exklusivität, als es der PvP-Rang 14 ohnehin schon ist.

In World of Warcraft Classic gibt es einige Ziele, die nur sehr schwer zu erreichen sind. Eines davon ist das Erlangen einer schwarzen Qirajipanzerdrohne als Skarabäusfürst , ein anderes Ziel ist das Erreichen des PvP-Rang 14 – der höchsten Auszeichnung. Selbst auf Level 60 ist das ein Unterfangen, das mehrere Monate lang dauern kann. Doch der Spieler Crashgaming247 hat das Ziel mit seinem Krieger fast erreicht.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × 1 = 1

Insert

You are going to send email to