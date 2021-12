Auch der Streamer Asmongold lässt kein gutes Haar an dem neuen Cinematic in World of Warcraft. Er empfindet es als unlogisch und einfach schlecht.

Gestern hat Blizzard recht unerwartet ein neues Cinematic zu World of Warcraft veröffentlicht, das auf dem PTR von Patch 9.2 ebenfalls einsehbar ist. Das Cinematic behandelt einen wichtigen Augenblick in der Handlung von Sylvanas Windläufer, der ehemaligen Banshee-Königin, die sich nun, nach dem Raid Sanktum der Herrschaft, in der Gewalt der Helden befindet.

Der Streamer Asmongold gibt seine Meinung zu dem Video ab – und die Kritik fällt mitunter vernichtend aus.

Spoilerwarnung: Der Artikel behandelt das Cinematic „Shattered Legacy“ und damit Story-Inhalte von Patch 9.2. Wer nicht gespoilert werden will, sollte nicht weiterlesen.

Was ist im Cinematic zu sehen? Das Cinematic zeigt die bewusstlose Sylvanas, die umgeben von Uther, Baine, Jaina, Thrall und Bolvar in Oribos liegt. Die Helden beraten, ob sie Sylvanas wecken sollen, da sie den Plan des Kerkermeisters kennt. Während einige dagegen sind, entscheidet sich Uther am Ende, mit Sylvanas in Kontakt zu treten. In einer Art Traumwelt klärt er Sylvanas darüber auf, dass sie gleichzeitig der Waldläufer-General von Silbermond war, aber auch die Banshee-Königin, die den Teldrassil in Flammen gesteckt hat. Sylvanas kommt daraufhin wieder zu sich – und akzeptiert offenbar die zwei Seiten ihres Seins.

So reagiert Asmongold: In einem knapp einstündigen Rausch lässt Asmongold kaum ein gutes Haar an dem Cinematic. Für ihn ist das Video ein großer „Retcon“ eines der wichtigsten und besten WoW-Charaktere.

Aus seiner Sicht impliziert das neue Cinematic nämlich, dass Sylvanas im Grunde seit Warcraft im Bann des Kerkermeisters steht. All das, was Sylvanas über Jahre hinweg cool und zu einem starken, selbstbestimmten weiblichen Charakter gemacht hat, wurde mit einem Schlag vernichtet.

Ihr habt einen der besten Charaktere der ganzen Geschichte genommen und sagt nun, dass alles Brillante und Gerissene, das sie getan hat, eigentlich nur wegen einem glatzköpfigen Idioten mit überdeutlichen Nippeln gemacht wurde, der im Hintergrund die Fäden zieht und von dem niemand je gehört hat?

Gleichzeitig findet Asmongold es unlogisch, was die Motivation von Jaina, Baine und Thrall angeht. Dass sie tatsächlich darüber diskutieren, ob man Sylvanas vertrauen soll, wäre nichts weiter als „Fan Service“. Denn wenn diese Charaktere kurz nachdenken würden, dann wüssten sie, dass sie ohne Sylvanas’ Wissen absolut keine Chance haben. Immerhin konnte der Kerkermeister sie mit einer einzigen Geste der Hand komplett unterwerfen.

Allerdings findet Asmongold auch ein paar nette Worte zum Cinematic. Die reine Darstellung sei gut, die Qualität läge deutlich über den anderen Cinematics in der Vergangenheit. Es würde erst dann problematisch werden, wenn die Charaktere ihren Mund aufmachen.

Was haltet ihr von dem Cinematic? Teilt ihr die Meinung von Asmongold? Oder gefällt euch die Richtung, in die sich alles entwickelt?