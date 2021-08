World First: Erster WoW-Spieler farmt 160 Ruf-Fraktionen auf Ehrfürchtig

Ein Spieler stellt alle anderen in World of Warcraft in den Schatten. Er hat satte 160 Ruffraktionen auf Ehrfürchtig – mehr als jeder andere.

Eine der wichtigsten Aufgaben in World of Warcraft ist das Sammeln von Ruf. Zumindest bei den aktuellen Ruf-Fraktionen lohnt sich ein guter Stand, denn oft gibt es dort nützliche Belohnungen oder kosmetische Gegenstände zu kaufen. Doch über den Verlauf von 8 Erweiterungen sind immer mehr Fraktionen dazugekommen, das Fenster mit den verschiedenen Parteien wurde immer größer.

Wer ist schon so verrückt und will wirklich bei allen die höchste Stufe „ehrfürchtig“ erreichen? Ein Spieler hat es durchgezogen.

Was ist passiert? Im Subreddit von World of Warcraft hat der Spieler Verysmallman123 einen kleinen Screenshot geteilt, der den Zustand seines Charakters „Verysmallman“ aufzeigt. Dieser hat die unglaubliche Leistung vollbracht, bei satten 160 Ruf-Fraktionen den ehrfürchtigen Stand zu erreichen.

160 Ruffraktionen hat aktuell nur ein einziger Spieler. (Bildquelle: dataforazeroth.com)

Damit ist er der weltweit erste Spieler, der bei so vielen Fraktionen diese Leistung erbringen konnte.

Was war besonders schwierig? In den Kommentaren spricht Verysmallman ein wenig über die Schwierigkeiten, die es beim Sammeln des Rufs gab.

Die schwierigste Fraktion war für ihn der Gluthof und die damit verbundenen Freundschaften, da diese direkt an Time-Gating gebunden sind. Das war auch die letzte Fraktion, bei dem ihm das gelang.

Ebenfalls anstrengend war es, die Blutsegel-Bukaniere und die Goblins in Einklang zu bringen – vor allem, nachdem er die Questreihen mit Cataclysm wiederholen musste, um den „Meister der Lehren“-Erfolg nachzuholen.

Die leichteste Fraktion waren die Jinyu aus Mists of Pandaria – ganz einfach, weil man die nebenbei auf ehrfürchtig bringt, ohne groß etwas leisten zu müssen.

Wie kann man die eigene Leistung sehen? Wie viele Ruf-Fraktionen ihr in World of Warcraft bereits auf ehrfürchtig habt, könnt ihr bis zu einem gewissen Grad in euren Erfolgen einsehen – im Reiter „Ruf“. Bis 100 Fraktionen wird das noch vom Spiel vermerkt und dann mit einem Reittier belohnt.

Noch mehr Infos gibt es über verschiedene Seiten, die eure Charakterdaten auslesen und dann ins Verhältnis zu anderen Spielern setzen, wie etwa die Seite DataforAzeroth.com. Dort könnt ihr nach wenigen Klicks sehen, wie weit ihr beim Sammeln von Ruf seid.

Wie viele Ruffraktionen konntet ihr bereits auf Ehrfürchtig bringen? Habt ihr den Meilenstein der 100 schon durchbrochen oder knabbert ihr noch an kleineren Erfolgen?