Warum machen uns MMORPGs wie WoW zu unfreundlichen Idioten?

In MMORPGs benehmen sich viele Spieler wie die Axt im Wald. Doch woran liegt das? Warum verändern sich Spieler in Online-Rollenspielen wie WoW so rasch?

Dass es in Online-Spielen auch gerne mal etwas rauer zugeht, ist ein alter Hut. Wer irgendein Multiplayer-Onlinespiel oder ein MMORPG gezockt hat, der weiß, was für Beleidigungen da manchmal durch den Chat oder Voicechat fliegen. Doch in MMORPGs werden aus Opfern gerne Täter. Aus freundlichem Neuling wird aggressive Pseudo-Elite – und das oft in wenigen Tagen.

Warum machen MMORPGs uns so schnell zu so unfreundlichen Idioten?

Vom Noob-Tank zum Mecker-DD in 2 Schritten

Gerade in MMORPGs merke ich, Cortyn von MeinMMO, immer wieder, wie manche Spieler eine „Ich bin die Elite und ihr seid alles Deppen“-Einstellung haben und die stolz zur Schau stellen. Mit steigender Erfahrung in einem Spiel wird dieser Zustand schlimmer.

Ich merke das auch an mir selbst, ich bin davon nicht frei.

Ein gutes Beispiel ist da eine Szene im Dungeon Kronsteiganwesen (Waycrest Manor) in World of Warcraft. Als Tank-Spieler gibt es dort einige Gruppen, die etwas tückisch platziert sind. Man zieht sie quasi zu sich, sobald man einen Raum betritt und hat keine Chance, sie vorher zu entdecken. Weil man beim Betreten des Raumes aber schon eine andere Gruppe im Visier hat, werden dabei gerne mal beide Gruppen gepullt, was zu großem Chaos führen kann.

Im Kronsteiganwesen kann man leicht Fehler machen – die Fehler macht jeder Tank mindestens ein Mal.

Das ist vermutlich ein Fehler, den jeder Tank, der neu das Tanken anfängt, exakt einmal macht. Ich auch. Da unser Heiler ziemlich gut war, hatten wir das gerade so überlebt. Trotzdem gab es gleich ein „tank, you retard?!“ im Chat zu lesen, bei dem ich schon keine Lust mehr hatte und mir zerknirscht lächelnd dachte: „Du mich auch“.

Spulen wir jetzt mal 10 Wochen vor. Gleicher Dungeon, andere Konstellation. Dieses Mal war ich als Schadensverursacher mit. Vom Tank hatte ich sofort den Eindruck, dass er seine Sache vermutlich zum ersten Mal macht. Er lief etwas verwirrt durch die Gänge, schien den Weg nicht zu kennen und es gelang ihm auch nicht auf Anhieb, alle Feinde an sich zu binden, indem er die Bedrohung auf sich zog.

Es war mehr als offensichtlich: Der Tank erfüllt seine Rolle zum ersten Mal und steht noch ganz am Anfang seiner Karriere. Auch wenn das keiner sagte, wusste ich das. Es war nicht zu übersehen.

Jeder ist mal ein Tank-Neuling. Aber das vergisst man gerne.

Wieder kamen wir an die bereits erwähnte Stelle mit den beiden Gruppen und in Gedanken hörte ich mich sagen „Hoffentlich pullt der Depp nicht beide Mob-Gruppen, sonst war’s das“.

Natürlich hat er beide Gruppen erwischt und natürlich endete es in einem Wipe von uns allen. Ich war angefressen. Ich beleidige Leute zwar nicht im Chat, aber in Gedanken hatte ich dem Tank schon ein paar Worte zugeordnet, die man im amerikanischen Fernsehen mit Piep-Tönen überspielt hätte.

Erst später wurde mir klar: Eigentlich war doch ich das Problem und nicht der Tank.

Ich sah doch, dass der Tank neu war und hätte eingreifen und ihn warnen können. Tat ich aber nicht, weil ich offenbar in dem Augenblick nur die Bestätigung wollte, dass der Tank tatsächlich so ein Noob ist, wie ich ihn mir bereits ausgemalt hatte.

Das Verständnis für Neulinge und Fehler sinkt rasch

Und auch ihr, die (meistens) lieben Leser, seid offenbar nicht ganz frei von so einem Verhalten. Das will natürlich niemand gerne hören, entspricht aber doch dem, was man so manchmal in der Kommentar-Sektion zu sehen bekommt.

Ein jüngeres Beispiel war der Artikel „Ob ihr es glaubt oder nicht, WoW ist zu schwer für Neulinge“. Dort ging es darum, dass World of Warcraft mit all seinen Systemen und der fehlenden Übersicht zu komplex ist, um von Neulingen ohne Hilfe und Anleitung durchschaut zu werden.

Die Kernaussage war, dass Neulinge entweder viel Hilfe benötigen oder zahlreiche Stunden in Guides und mit Anleitungen außerhalb des Spiels verbringen müssen, um ihre Ziele und Aufgaben zu kennen.

„Spiel halt was anderes“ ist nicht gerade der Top-Hinweis, der weiterhilft.

In den Kommentaren zeigte sich häufig fehlende Empathie für Neulinge oder das typische „Pseudo-Elite-Denken“ von Gamern mit grundsätzlichen Aussagen wie:

Also ich habe das ja auch von ganz alleine gelernt, dann kann jeder andere das auch.

Die neue Generation WoW-Spieler will ja einfach nur viel Loot ohne Aufwand, am besten schon fürs Einloggen belohnt werden.

Gerade der zweite Punkt ist interessant. Im Artikel wurde niemals gesagt, dass der neue Spieler nicht für Belohnungen arbeiten will. Er wollte nur gerne wissen, welchen Weg er einschlagen muss. Er wollte diesen Weg sehen können, ohne erst ewig danach googeln zu müssen.

Zusammen mit sarkastischen und zynischen Sprüchen, die immer wieder erklärten, wie blöd doch Vorgehensweise X oder Y war („Mit Dämonenjäger anfangen ist eine dumme Idee“ oder „Er sollte von 1 leveln, dann lernt man alles, so wie ich auch“) waren einige der Kommentare alles andere als hilfreich.

Auch wenn ich nicht für die Kommentarschreiber sprechen kann, so glaube ich doch, dass dahinter das gleiche „Pseudo-Elite-Denken“ steht, das ich im Kronsteiganwesen an den Tag gelegt habe. Frei nach dem Motto: „Also ich weiß wie der Hase läuft, jeder der das nicht hinkriegt, ist ein Nappel und mir eindeutig unterlegen.“

Den „Nappel von damals“ hätten wir heute wohl nicht mehr genommen.

So ein Verhalten merke ich auch in der Gruppendynamik, die sich langsam verändert. Während es vor Monaten noch ausreichte, einen „Random-Spieler“ mitzunehmen, wenn der innerhalb von 60 Sekunden zumindest ein kurzes „Hi“ in den Chat schreibt, werden jetzt manchmal schon Seiten wie raider.io überprüft.

Das ist ein schleichender Prozess, dem ich mich nicht ganz entziehen kann. So eine Elite-Auswahl wird wohl nur noch schlimmer, wenn man Verderbnis-Effekte frei aussuchen kann.

Ich weiß nicht genau, warum wir dieses Verhalten so schnell annehmen. Ich kann nur vermuten, dass man damit das eigene Selbstbild ein bisschen aufpolieren will und sich von denen abgrenzt, die „nicht so erfahren“ wie man selbst sind. Denn in jedem Kommentar, der irgendwen zurechtweist, dass er Fehler X oder Y begangen habe, schwingt eigentlich mit: „Also ich hätte das ja richtig gemacht, denn ich habe Ahnung.“

Doch genau das sorgt oft dafür, dass wir auf andere wie unsympathische, unfreundliche Idioten wirken.

Also mein Tipp an alle, mich eingeschlossen: Fahrt mal einen Gang runter und bleibt nett. Das Spielgefühl aller wird dadurch besser, wenn wir uns einfach mal vergegenwärtigen, dass wir auch nicht von Geburt an die Skillgötter vor dem Herrn waren – und es vermutlich niemals sein werden.

Oder wie seht ihr das?