Vom Jungen, der kein Deutsch lernen will

Eine unverhoffte Begegnung in der Deutschen Bahn beschert MeinMMO-Chefredakteurin Leya eine ihrer schönsten Gaming-Erinnerungen.

Abgehetzt steige ich in den Zug und lasse mich mit einem lauten Seufzen in den Sitz plumpsen. Die Welt der Gaming-News, ach was, die ganze Welt kann mir jetzt gestohlen bleiben. Ich habe Urlaub.

Betrübt stelle ich fest, dass meine Sitzplatzreservierung mich zwar an einen großen Tisch führte, aber um mich herum noch drei leere Plätze sind. Ich bin jetzt schon genervt bei der Vorstellung, bald fremde Menschen vor und neben mir sitzen zu haben. Meine Fahrt dauert immerhin acht Stunden und man weiß ja nie, wer sich zu einem gesellt.

Der Zug kommt ins Rollen, die Fahrt beginnt. Noch bin ich alleine in meiner Vierer-Sitzgruppe. Mit Erleichterung packe ich die Graphic Novel aus, die ich schon ewig lesen will: Watchmen.

Magst du Comics?

Ich bin ein paar Stunden unterwegs und vertieft in die Geschichte. Ich merke kaum, dass zwei Passagiere mir gegenüber Platz genommen haben.

Plötzlich greift eine kleine Hand nach meinem Buch. Irritiert schaue ich auf und blicke in zwei große, runde und leuchtende Augen: „Do you like comics?“

Ein Junge, vielleicht gerade mal 8 Jahre alt, spricht mich auf Englisch an, um mich über meinen Comic auszufragen.

Etwas perplex beantworte ich seine Fragen zu Watchmen. Ebenfalls in Englisch. Wissbegierig saugt er alles auf und wird immer aufgeregter, als er anfängt, von seinen liebsten Comics zu erzählen. Der Vater stimmt mit ein und jetzt reden wir alle drei begeistert über Comics.

Mutter fing für ihren Sohn mit Gaming an: „Am Anfang war ich heillos überfordert“

Sein Vater erklärt mir, dass die beiden aus Australien kommen und sie für einen Job nach Deutschland gezogen sind. Sein Sohn hat noch Schwierigkeiten, sich mit seiner neuen Heimat anzufreunden, seine Freunde zurückgelassen zu haben.

Sein größtes Problem: Der Junge weigert sich standhaft, Deutsch zu lernen. Das scheint ein Reizthema zu sein. Denn der vorhin noch fröhliche Junge sackt in sich zusammen, verschränkt die Arme und schaut mit seinen großen Augen bedröppelt auf den Boden.

Er tut mir leid.

Ich erzähle dem Jungen, dass ich früher Englisch vor allem über Videospiele gelernt habe und mich nur deshalb jetzt mit ihm unterhalten kann. Beim Schlagwort Videospiele hellt das Gesicht des Jungen sofort auf.

Wie heißen die Pokémon eigentlich in Deutsch?

Ehe ich mich versehe, sitzt das Kind neben mir, zückt sein Handy und zeigt mir stolz seine Sammlung in Pokémon GO. Mit Pokémon bin ich auch aufgewachsen und habe hier viel zu erzählen. Wir reden über die Taschenmonster und irgendwann ist der Kleine neugierig, wie seine Pokémon eigentlich alle in Deutsch heißen.

Ich zeige ihm, welche Pokémon ich in seiner Sammlung besonders mag und unter welchem Namen ich sie als Deutsche kenne. Einige Namen sorgen für Lachen und er versucht sie nachzusprechen.

Sein Vater guckt zufrieden hinüber. In seinem Gesicht steht geschrieben: immerhin ein Anfang.

Irgendwann wird dem Kind das aber zu langweilig und er zeigt mir ein simples Spiel mit Autos auf seinem Handy. Das spielen wir noch eine Weile zusammen und versuchen andere Autos von einer Plattform zu schubsen.

5 Online-Games, die sich gut für Kinder eignen

Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden vergangen sind. Wir fahren auf die Endstation von Vater und Sohn zu. Sie packen ihre Sachen zusammen. Der Sohn tut sich mit dem Abschied etwas schwer. Er fragt, ob der Vater nicht nach meiner Nummer fragen kann, was bei uns Erwachsenen schallendes Gelächter auslöst.

Das fände die Mama bestimmt nicht so gut, meint er mit einem Augenzwinkern zum Sohn. Der versteht unser Gelächter nicht wirklich. Aber er akzeptiert, dass dies wohl eine einmalige Begegnung bleibt.

Die beiden steigen aus und sobald sich der Zug wieder bewegt, winke ich ihnen zu, bis ich sie nicht mehr sehen kann. Für den Rest der Fahrt schaue ich lächelnd aus dem Fenster und lasse die Gedanken kreisen.

Ob der Junge wohl heute Pokémon GO in Deutsch spielt?