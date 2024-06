IShowSpeed will seinem Idol nach einem EM-Spiel in Leipzig ganz nahe sein, doch die Polizei hat was dagegen

Besonders bitter: An der Stelle, an der vorher auch Speed stand, stehen jetzt andere Portugal-Fans, die eine bessere Sicht auf Ronaldo und den Bus haben. Zu allem Übel muss Speed dann wenig später sehen, wie der Mannschaftsbus der Portugiesen samt Superstar Ronaldo einfach an ihm vorbeifährt.

So kam es zum Aufeinandertreffen zwischen Speed und der Polizei: Nach einer Stunde Wartezeit kam es dann zum Aufeinandertreffen mit der Polizei. Diese führte Speed und seine Begleiter zunächst von seiner ursprünglichen Position weg, weil er sich laut der Polizisten in einem Bereich befunden habe, der frei für Notfälle sein müsse.

In der Tiefgarage angekommen, wartete er ungefähr eine Stunde auf den Superstar. Doch das einzige, was er zunächst zu Gesicht bekam, waren ein paar Sicherheitskräfte, mit denen er noch gut gelaunt einige Bilder machte.

Am Dienstag, dem 18. Juni, war der Streamer in der Leipziger Red-Bull-Arena beim Spiel Portugal gegen Tschechien zu Gast. Nach der emotionalen Partie wollte „Speed“ sein Stadionerlebnis krönen, indem er Cristiano persönlich zum Sieg gratulieren wollte. Doch ganz nahe war er nur der Polizei, die mit seinem Plan gar nicht einverstanden war.

Auch der bekannte, amerikanische Twitch -Streamer Darren „IShowSpeed“ Watkins (19), kurz „Speed“, lässt sich die Europameisterschaft in Deutschland nicht entgehen. Besonders das Idol schlechthin im Weltfußball hat es ihm angetan. Um seinem Vorbild ganz nahe zu sein, versucht er nach dem ersten EM-Spiel der Portugiesen in Leipzig ein Treffen zu arrangieren. Allerdings macht er dabei eher Bekanntschaft mit der deutschen Polizei.

