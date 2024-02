EA FC 24: Streamer verscherbelt seinen Lieblingsspieler für viel zu wenig Münzen – Gibt seinem Hund die Schuld dafür

Somit nahm der kurze Schreckmoment doch noch ein gutes Ende für alle Beteiligten. IShowSpeed wird sich in Zukunft vielleicht etwas besonnener freuen, was auch bei seinem kleinen Weggefährten besser ankommen dürfte.

Oder wenn man den Aussagen ‘Speeds’ Glauben schenken mag, müsste man eigentlich sagen: … was SEIN HUND getan hatte. Diesen starrte er mit ernster Miene an und warf ihm vor, seinen Ronaldo verkauft zu haben, sagte dabei mehrmals im ernsten Ton den Namen des Vierbeiners.

Nachdem er sich einigermaßen beruhigt hatte, suchte er zunächst vergeblich nach einem TOTY Ronaldo in seinem Verein. Als er sich nach erfolglosen Versuchen die Wiederholung seines eigenen Streams ansah, merkte er erst, was ER getan hatte.

Was war passiert? Als IShowSpeed den Kauf finalisierte, freute er sich überschwänglich mit seinem Hund. Dumm nur, dass er seinen Controller dabei anscheinend völlig außer Acht ließ. Unter dem Geschrei des Streamers ist zu erkennen, wie er im Menü TOTY Ronaldo in die Quick-Sells-Spalte (Sofortverkauf) schiebt und diesen Vorgang bestätigt. Auch danach öffnen sich wild weitere Fenster.

Um seinen Favoriten in einem angemessenen Rahmen ‘Willkommen‘ zu heißen, hatte er in einem Livestream neben seiner Community sogar einen speziellen Gast mit an Bord, dem eine besondere Ehre zuteilwerden sollte. Sein Hund sollte das Pack öffnen, tat dies mithilfe seines Herrchens auch. Nachdem der Kauf über die Bühne gebracht war und die erste Jubelarie über den absoluten Lieblingsspieler verflogen war, folgte allerdings die große Ernüchterung.

In EA FC 24 seinen Lieblingsspieler für Ultimate Team zu bekommen, ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem wenn er zu den seltensten Karten überhaupt gehört. Ein bekannter Streamer hat sich diesen Luxus gleich mehrere Millionen Münzen kosten lassen, doch nur Sekunden später war von seinem sehr teuren Einkauf nichts mehr zu sehen. Die Schuld suchte er ausgerechnet bei seinem Hund.

