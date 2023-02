Twitch-Streamer berichtet über Erdbeben in der Türkei und Syrien, sammelt über 856.000 € – „Jeder Dollar zählt!“

Auf Twitch sammelt der bekannte und manchmal kontroverse Streamer Hasan “Hasanabi” Piker fleißig für den guten Zweck. Dabei lässt er sich auch von Trollen nicht abbringen. Seinem Spendenaufruf zugunsten der Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien sind viele andere Streamer gefolgt.

In den frühen Morgenstunden des 6. Februar erschütterte ein schweres Erdbeben den Südosten der Türkei und Teile Syriens. Auf das Erdbeben, welches einen Wert von 7,8 auf der Richterskala erreichte, folgten mehrere Nachbeben, deren stärkstes auf einen Wert von 7,5 kam (via DW). Es ist das verheerendste Erdbeben in der Region, seit dem schweren Erdbeben im Jahr 1999.

Aktuellen Einschätzungen (Stand: 08.01) nach verloren in beiden Ländern mehr als 11.000 Menschen ihr Leben, es gibt mindestens 49.000 Verletzte, die Zahl der vermissten und verschütteten Personen ist noch unbekannt. Mittlerweile sind viele Hilfsmissionen unterwegs, es gibt große Anteilnahme aus aller Welt.

Auch auf Twitch wollen Menschen helfen. Dem Streamer Hasanabi, der mit politischem Kommentar bekannt wurde und keine Kontroverse scheut, ging die Sache besonders nahe. Er hat türkische Wurzeln, ein Teil seiner Familie stammt aus der betroffenen Region.

Wie hat der Streamer reagiert? Hasanabi, ist meistens in der “Just-Chatting”-Kategorie unterwegs und kommentiert dort aktuelle Nachrichten oder politische Großereignisse wie die US-Wahl. Er reagierte auf einen Spendenaufruf eines Streamers aus der Türkei und rief im Handumdrehen eine Hilfsaktion ins Leben. Im Laufe mehrerer Streams kamen mittlerweile mehr als 856.000 Euro (920,929 $) zusammen (Stand: 08.01).

Twitch-Streams sind häufig kontrovers, doch manchmal gibt es auf der Plattform euch ganz andere Momente:

Trolle sabotieren Spendenaktion, doch die Hilfsbereitschaft überwiegt

Die Hilfsaktion liegt Hasanabi sehr am Herzen, denn wie er auf Twitter schreibt, hat er die Wucht einer derartigen Katastrophe bereits am eigenen Leib erfahren. Bei dem schweren Erdbeben 1999 lebte er bei seiner Familie in Istanbul und erlebte das Ausmaß der Zerstörung.

Obwohl einige Trolle versuchen, die Spendenaktion des Streamers zu untergraben, bleibt er standhaft. Es gehe nicht um ihn, sondern um die Menschen, die unter der Naturkatastrophe leiden. “Jeder Dollar zählt”, sagte er in einem seiner Streams und diese Botschaft kommt an.

In seinen Streams läuft ein Zähler, der die gespendete Summe anzeigt. Im Sekundentakt steigt die Summe an, viele Twitch-Zuschauer zeigen ihre außerordentliche Hilfsbereitschaft.

Hasanabi geht mit gutem Beispiel voran – Der Streamer macht sonst häufig mit Kontroversen auf sich aufmerksam, etwa, als er sich einen teuren Sportwagen leistete. Doch nun motiviert HasanAbi seine Freunde und Kollegen ebenfalls für den guten Zweck zu spenden.

Er teilte seine Plattform mit Wissenschaftlern aus der Türkei, die seinem Publikum das Erdbeben und die Folgen erklärten. Zudem spendete Hasanabi 25.000 US-Dollar, um den Opfern der Katastrophe direkt zu helfen.

Das zeigt Wirkung, denn mittlerweile haben zahlreiche andere Streamer und Internet-Persönlichkeiten ebenfalls für den guten Zweck gespendet. Unter den größten Spenden finden sich zahlreiche bekannte Gesichter:

Seán “Jacksepticeye” McLaughlin spendete 10.000 US-Dollar

Rachell “Valkyrae” Hoffstetter spendete 10.000 US-Dollar

Ludwig “Ludwig” Aghren spendete 5.000 US-Dollar

CohhCarnage spendete 5.000 US-Dollar

Darren “IShowSpeed” Watkins Jr. spendete 2.000 US-Dollar

Sogar einer von Twitchs bösen Buben, der für seine Gambling-Streams bekannte Streamer Tyler “Trainwreck” Nikman, sicherte zu 150.000 US-Dollar an eine reputable Hilfsorganisation zu spenden, sofern diese Kryptowährung akzeptiert.

Twitch als Plattform und die Creator, die sie nutzen, stehen oft in der Kritik. Aktionen wie die von Hasanabi und auch allen anderen Streamern zeigen aber das enorme Potenzial der Plattform etwas Gutes zu bewirken.

