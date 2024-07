Industrie-Insider prangert Streamer an: „99 % betrügen und ehrliche, harte Arbeiter bleiben zurück“

Trainwreck lästert auf Twitter gerne über andere Streamer und Twitch. Er gilt als Glücksspiel-Streamer, als jemand, der fest mit Stake und Kick verbandelt ist und der einen Kreuzzug gegen die ganze Welt führt. Hoffentlich taucht er nie auf der gamescom auf, wer weiß, was da sonst hinter Halle 8 los ist: gamescom: Konflikt zwischen Twitch-Streamern Tanzverbot vs Orangemorange eskaliert in körperlichem Angriff – Neue Statements

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Twitch: Trymacs bettelt Apple an, endlich mehr Geld in Handy-Games stecken zu dürfen

Wir leben in einer Zeit, in der Viewbotter belohnt werden und legitime, hart arbeitende Streamer außen vor gelassen werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to