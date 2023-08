Wir stellen euch in einem kurzen Video die 3 größten MMORPGs in Deutschland im Jahr 2023 laut Google vor.

Gerührt von der Unterstützung und Solidarität seiner Community bricht Stoopzz in Tränen aus. Er betont mehrfach, wie dankbar er für seine Community ist und auch für seinen bedeutenden Fortschritt in seiner Genesung.

Was ist in seinem letzten Stream passiert? Während des Streams erfährt Stoopzz eine überwältigende Welle der Unterstützung von seiner Zuschauerschaft. Innerhalb der ersten 15 Minuten des Streams strömen satte 500 neue Abonnenten ein, um einen Teil der hohen Operationskosten zu decken. Insgesamt kamen in seinem 3-stündigen Stream über 1000 neue Abonnenten hinzu und einige weitere großzügige Geldspenden seiner Fans .

Dabei zeigte er beeindruckende Fortschritte, wie das eigenständige Aufstehen aus dem Rollstuhl und die Rückkehr zu alltäglichen Aktivitäten wie das Aufheben von Gegenständen. Diese Erfolge, so klein sie auch erscheinen mögen, bedeuten für Stoopzz einen enormen Fortschritt in seiner Genesung und füllen ihn mit Stolz.

In einem emotionalen Stream offenbarte Stoopzz, dass er sich an die Operation nicht genau erinnern kann. Er schätzt aber, dass etwa 39-42 Stiche benötigt wurden, um die Naht von dem unteren Teil seines Oberschenkels bis zur Hüfte zu schließen.

Was ist passiert? Vor Kurzem erlitt Stoopzz einen schweren Unfall in Mexiko, bei dem er sich einen Hüftbruch zuzog. Die Verletzung erforderte eine dringende Operation. Der Krankenhausaufenthalt kostete ihn, zu seiner Überraschung, 55.000 €.

Wer ist Stoopzz? Stoopzz ist ein angesehener YouTuber und Twitch-Streamer, mit einer treuen Anhängerschaft von 175.668 Followern. Insbesondere durch seine Aktivitäten in Spielen wie Black Desert , Lost Ark und Honkai: Star Rail, hat er sich in der Gaming-Szene einen Namen gemacht und schon viele Zuschauer begeistert.

Twitch -Streamer Stoopzz erlitt vor kurzem einen Hüftbruch bei einem Unfall in Mexiko. Seine Zuschauer spenden ihm Geld, um ihm zu helfen, seine Rechnung in Höhe von 55.000 € zu finanzieren . Er erzählt unter Tränen, von seinem Erlebnis und wie es ihm jetzt geht.

