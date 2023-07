Deutscher Twitch-Streamer erhält Spende über 120.000 €, ruft sofort seine Mama an

Ein CS:GO-Team steht in der Kritik, weil es Werbung für Glücksspiel betreibt: E-Sport-Team wirbt mit einem Profi, der grade 18 wurde, für Glücksspiel in CS:GO – Wird scharf kritisiert

Es bleibt also spannend, ob diese Spendenaktion Konsequenzen haben wird oder ob alles so bleibt, wie es ist.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Glücksspiele können vor allem deshalb gefährlich sein, weil sie andere dazu verleiten, ihr Geld zu verzocken und so ihr Leben zu ruinieren . Das ist der Grund dafür, wieso Valve so hart gegen alle Arten von Glücksspiel in CS:GO vorgeht. Der Spender bittet deshalb nun darum, dass er für die Aktion nicht gebannt wird:

Woher stammt das Geld? Die Spende kommt von Twitter-User bbox. Er hat das Geld auf der Seite HypeDrop durch Glücksspiele gewonnen und in CS:GO-Skins auf dem Buff Market investiert. Daraufhin spendete er einen Teil seiner gekauften Skins an ohnePixel.

ohnePixel erhielt eine Einzelspende mit CS:GO-Skins für rund 120.000 Euro. Er freute sich so sehr über diese enorme Summe, dass er direkt seine Mutter anrief. Normalerweise spricht er in seinen Streams auf Englisch, doch für seine Mama wechselte er zwischendurch extra auf Deutsch.

