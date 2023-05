Steam: Mann verliert 9 Jahre Arbeit und 185.000 €, weil Valve bei CS:GO nun knallhart durchgreift

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Der neue Trailer von Clash of Clans landet in den YouTube-Trends auf Platz 1 – „Hoffentlich kommt irgendwann ein Film“

Wie die spanische Seite 3DJuegos schreibt, besitzt der Mann Skins in CS:GO, die 200.000 $ (etwa 185.000 €) wert sind. Zudem habe er zugegeben, in der Vergangenheit solche Wettseiten genutzt zu haben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das wurde am 10. Mai 2023 in den Regeln entdeckt.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Insert

You are going to send email to