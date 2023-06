Streamer überrascht seinen Vater live auf Twitch, bringt ihn mit einer süßen Geste zum Weinen

Der Twitch-Streamer Jay3 überrascht seinen Vater und begleicht seine Schulden live auf Twitch. Mit dieser süßen Geste bringt er seinen Vater zum Weinen, der wird dabei von den Zuschauern mit Herzchen überschüttet.

Wer ist der Streamer? Jay3 ist ein Streamer aus Florida, der hauptsächlich Overwatch 2 überträgt. Er bezeichnet sich in seiner Twitch-Info selbst als „positivster Streamer der Welt (via Twitch).“ Auf der Plattform hat er über 556.000 Follower.

Am 28. Juni kündigte er auf Twitter an, dass er seinen größten Erfolg im Stream teilen möchte. Er motiviert seine Community dazu, die Benachrichtigung anzuschalten, um das auf keinen Fall zu verpassen. Er sagt: „Es wird sehr emotional.“

Und er hat nicht zu viel versprochen, denn mit einer süßen Geste rührte er seinen Vater zu Tränen. Jay3 bezahlte mit einem Schlag die Schulden seines Vaters – der war erstmal völlig baff und konnte es kaum fassen.

Was passierte genau in dem Stream? Am 28. Juni, also nach seinem Tweet, ging Jay3 für 21 Minuten live. In dem Stream sagte er, dass es um eine große Ankündigung gehen wird. Dabei gehe es nicht um ein Haus oder ein Auto. „Mein Herz schlägt wie verrückt“, sagt der Streamer.

Daraufhin schildert er seine Familienverhältnisse. „Meine Mutter starb, als ich 17 war. Aber das hier geht um meinen Vater. Er verlor seine Frau. Seine Mutter starb, sein Vater starb. All diese Sachen passierten meiner Familie. Ich streame für über 7 Jahre. […] Ich schätze jeden, der mich supportet.“

Unter Tränen sagt er: „Mein Dad ist schuldenfrei. Und das ist alles, was ich sagen will. Er wird alt. […] Der Grund, warum ich das im Stream mache ist – das kommt von euch, Leute. Das ist nicht von mir. Ohne euch wäre mir nicht möglich, das zu tun. Ich möchte mich dafür bei euch bedanken.“

„Du hast es verdient.“

Wie reagiert sein Vater? Als sein Vater den Raum betritt, sagt Jay3 zu ihm: „Der Chat hat eine Überraschung für dich.“ Er nimmt auf dem Stuhl Platz, begrüßt den Chat fröhlich mit „Chat, was geht ab? Papa-Jay3 in the House!“ Jay3 fordert seinen Vater auf, die Augen zu schließen und legt ihm dabei einen Briefumschlag in die Hand.

Jay3 sagt, dass seine Schulden beglichen wurden. Er schaut in den Umschlag und sagt mehrmals „Was?“ und „Unmöglich.“ Danach sagt er zu seinem Sohn: „Warst du das? Komm schon, Mann.“ und reibt seine Augen. Jay3 antwortet: „Wir waren das.“

Hier seht ihr seine Reaktion im Twitch-Clip:

Er blickt auf und sagt in Richtung des Chats: „Gott beschütze euch alle. […] Ich kam von der Arbeit, nahm eine Dusche, um dann die größte Überraschung meines Lebens zu bekommen.“

Er zeigt auf den Chat und sagt „Schau dir das an, wow.“

Wie reagiert die Community? Im Chat spammen die Zuschauer währenddessen Herzchen-Emotes und Nachrichten wie „Wir haben die Schulden bezahlt!“ und „Du hast es verdient.“ Der Clip hat bisher über 85.000 Aufrufe.

Der Clip wurde im Subreddit r/LivestreamFail aufgegriffen (via Reddit). Dort wird Jay3 für die Geste gelobt. Der User „mohmarshad94“ schreibt: „Jay ist wirklich ein echter netter Kerl. Ich hoffe wirklich, dass es ihm in der Zukunft gut geht.“ (via Reddit)

DoobaDoobaDooba schreibt: „Gut gemacht, Jay, und ich freue mich für seinen Vater. Man kann sich kaum vorstellen, wie erleichternd es sein muss, zu wissen, dass man einen Neuanfang hat, und wie stolz er auf seinen Sohn sein muss.“

Jay ist übrigens nicht der einzige Streamer, der seinen Vater mit einer netten Geste im Livestream zu Tränen rührt:

