Katzen-Spiel mit Cyberpunk-Setting auf Steam kam super gut an, soll verfilmt werden

„Stray“ lässt Spieler in die Rolle einer Katze schlüpfen, die eine dystopische Stadt gemeinsam mit einer Drohne erkundet. Das Spiel begeistert seit 2022 nicht nur Katzen-Fans und soll jetzt verfilmt werden.

Jetzt hat das Studio ein neues Projekt geplant: die Verfilmung des beliebten Katzen-Spiels „Stray“ in einem Cyberpunk-Setting. Dabei wollen sie die besondere Perspektive aus dem Spiel beibehalten und sich der Herausforderung stellen, das Spiel in eine filmwürdige Geschichte zu packen.

Hier seht ihr das Spiel Stray im Trailer:

Das Studio nimmt die Herausforderung an

Das hat das Studio geplant: Laut Entertainment Weekly befinde sich ein animierter Film, der auf „Stray“ basiere, in der Entwicklung (via ew.com). In einem Gespräch mit Entertainment Weekly hat Robert Baird als Teil der Geschäftsführung des Studios Annapurna Animation einen Einblick in die Planung gewährt:

Dieses Spiel dreht sich darum, was uns menschlich macht, und gibt keine Menschen darin. Es handelt sich um eine Buddy-Komödie über eine Katze und einen Roboter, und es gibt eine so lustige Dynamik. Es steckt also Komik in diesem Film, aber es gibt keinen einzigen Menschen darin. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das Spiel unglaublich beliebt war, dass man die Welt durch die Perspektive einer bezaubernden Katze sieht. Wie haben sie das geschafft, und wie werden wir das im Film umsetzen? Wir werden es schaffen, auch wenn es manchmal unmöglich erscheint, aber wir wissen, dass das die Essenz des Spiels und der Schlüssel zur Erzählung ist. Robert Baird via ew.com

Die Entwickler haben Stray als „eine Art ‘Hopepunk’-Vibe“ beschrieben, erklärt Baird. Es besitze ein erzählerisches Konzept, bei dem Optimismus eine Form des Widerstands sei. Den Begiff „Hopepunk“ liebe er. Er denkt, es wird der erste und größte „Hopepunk-Film“ sein, der jemals gemacht wurde, wenn das Studio der Adaption gerecht wird.

„Stray“ ist der erste Titel, den sich das Studio für eine Adaption vornimmt. Gegenüber Entertainment Weekly erklärt die zweite Leitung von Annapurna Animation, Andrew Millstein, die Gründe für die Wahl des Spiels:

Erstens ist es einfach unglaublich beliebt. Die Leute beschäftigen sich aus verschiedenen Gründen mit dem Spiel, und ich denke, für uns bei Annapurna, die mit verschiedenen kreativen Menschen arbeiten, ist es ein Rätsel. Was macht dieses Spiel so beliebt? Dann stellt sich die Frage, wie man ein Spiel in eine längere Geschichte umwandelt, die dem Spiel selbst und den Zuschauern gegenüber äußerst respektvoll ist, aber auch filmwürdig ist? Der Prozess ist immer eine Herausforderung. Andrew Millstein via ew.com

Neben der Verfilmung von Stray hat das Annapurna Games weitere Spiele geplant. So haben sie ein Spiel zu Blade Runner angekündigt, das sie diesmal selbst entwickeln.

Das Spiel mit dem Titel Blade Runner 2033: Labyrinth spielt zwischen den Ereignissen der Filme Blade Runner und Blade Runner 2049:

Sie haben uns eins der besten Cyberpunk-Spiele gebracht, jetzt machen sie selbst ein neues „Blade Runner“-Game