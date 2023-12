Gestern war Stormgate noch die große Hoffnung der Strategie-Fans, doch nach dem neuesten Trailer ist die Stimmung gekippt

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

An sich scheinen einige das Spiel also zu mögen, während der Trailer selbst eher schlecht ankommt. Viele sind jedoch insgesamt etwas enttäuscht, da man den Trailer schon länger angekündigt hatte und nun nicht wirklich mit ihm überzeugen konnte. Mehr zu den Hoffnungen zum Spiel findet ihr hier .

Was ist Stormgate für ein Spiel? Stormgate ist ein Free2Play-Echtzeit-Strategiespiel aus dem Hause Frost Giant Studios. Das Spiel soll 2024 auf Steam erscheinen. Für das Genre typisch führt Ihr eine von verschiedenen Fraktionen in die Schlacht gegen andere Spieler oder im Koop gegen die KI. Über das „Mega-Update“ haben wir hier berichtet.

Wie kam der Trailer an? Trotz Präsentation von Schauspieler Simu Liu (34) konnte die Kickstarter Kampagne nicht noch mehr Fahrt aufnehmen. Einige Stunden nach dem Game Awards scheint es so, als hätte der Trailer nicht viel bewirkt.

