Die Hoffnung auf ein neues Zeitalter der Strategiespiele ist dank der Starcraft-Entwickler zurück

Jahrelang hat sich kaum ein großer Entwickler getraut ein großes „Real-Time-Strategy“-Game zu entwickeln, doch nun gibt es mit Stormgate einen neuen Hoffnungsträger für das Genre.

Warum steck so viel Hoffnung in Stormgate? Dass so viel Hoffnung in Stormgate liegt, liegt an den Entwicklern dahinter. Das Team hinter dem Strategiespiel besteht zum Großteil aus Entwicklern von Starcraft und Warcraft, gemixt mit E-Sport-Managern aus der RTS-Welt. Gerade E-Sport-Profis machten früh auf die Strategie-Neuheit aufmerksam.

Seit der Ankündigung im Frühling 2023 warten die Fans gespannt auf das Spiel. Viele sehen es als Genre-Rettung, nach dem der letzte Platz-Hirsch Starcraft 2 bereits vor über 10 Jahren erschien. Auch Age of Empires 4 konnte die Herzen der RTS-Fans nicht ganz erobern. Es unterscheidet sich wohl zu sehr vom Spielstil eines Starcraft oder Warcraft 3. Die Fans sind hungrig nach einem neuen großen Titel des Genres.

Was bietet das Spiel? Stormgate soll ein hochreaktives Echtzeitstrategiespiel sein und sich damit von Konkurrent Age of Empires 4 unterscheiden. Stormgate wirkt in ersten Aufnahmen ähnlich wie Starcraft 2, sehr schnell und soll Basen-Bau mit dem gleichzeitigen Steuern von Kampfeinheiten verbinden. Zuletzt hatten wir ausführlicher über das „Mega-Update“ berichtet.

Das Spiel versucht die Grundsäulen des Genres mit neuer Technik zu verbinden und stellt sich selbst als gedanklicher Nachfolger von Starcraft II auf. Die Entwickler wollen für das Spiel eine neue Technologie entwickelt haben, die bei über 1.000 Einheiten gleichzeitig auf einer Karte, weiterhin flüssiges Gameplay verspricht.

Das Spiel soll auf Steam erscheinen und gehört mit zu den Spielen, die auf den Wunschlisten der meisten Steam-Nutzer sind. Das Spiel soll Free2Play werden und noch 2024 erscheinen.

Hier könnt ihr mehr über die Visionen und Zukunft von Stormgate und seinen Entwicklern erfahren.

Bereits nach 15 Minuten war Stormgate finanziert und an Tag 2 sind es bereits 1 Million Euro

Was war das für eine Kampagne? Obwohl das Spiel bereits zuvor voll finanziert war, erhofften sich die Entwickler durch eine Kampagne auf Kickstarter weiteres Budget, um mehr Funktionen in das Spiel einzubauen. Die Fans wünschten sich in der Vergangenheit zum Beispiel einen ausführlichen Koop-Modus, der durch die Kampagne nun erweitert wurde.

Wie läuft die Kickstarter-Kampagne? Nach nur 15 Minuten war Stormgate vollständig finanziert, und innerhalb von zwei Tagen wurden bereits 1 Million Euro eingesammelt. Die Kickstarter-Kampagne verzeichnet aktuell weiterhin steigende Tendenzen.

Heute Nacht wird bei den Game-Awards ein neuer Trailer von Stormgate präsentiert, unterstützt von Schauspieler Simu Liu (34), was voraussichtlich zusätzliche Aufmerksamkeit für das Spiel generieren wird. Das Spiel dürfte viel Fans ansprechen und die Zahlen der Kickstarter-Kampagne nach den Game-Awards noch weiter ansteigen.

Warum legt Stormgate so viel Wert auf E-Sport? Nicht nur Stormgate legt viel Wert darauf, ein E-Sport Titel zu werden, auch die ESL begrüßt Stormgate gerne als neuen Titel. Nachdem die E-Sport-Liga im Sommer das Ende der ESL-Meisterschaft in Warcraft 3 verkündet hat, gibt es kaum noch Möglichkeiten für professionelle RTS-Spieler ihre Karriere fortzuführen.

Mit Stormgate gibt es auch hier neue Hoffnung, da mit dem bekannten E-Sport-Profi Dario „TLO“ Wünsch (33) bereits ein von der Community sehr geschätzter Profi bei Stormgate an Bord ist. Auf der Dreamhack Hannover am 17. Dezember werden erste Showmatches in Zusammenarbeit mit der ESL ausgetragen.

Nach Jahren ohne große Bewegung im RTS-Kosmos scheint mit Stormgate die lang erwartete Antwort auf die lauten Rufe der Community nach Neuheiten zu kommen. Sowohl Fans als auch Profis scheinen sich bereits festgelegt zu haben, Stormgate soll das nächste Starcraft werden.