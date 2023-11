Heiß erwartetes Strategiespiel der Entwickler von StarCraft geht bald in die Beta – Ein riesiges Update soll Koop-Modus bringen

Das Warten hat ein Ende: Frost Giant Studios kündigt die Beta zum Echtzeit-Strategiespiel Stormgate an. Mit dem neuen „Mega-Update“ soll ein Koop-Modus das Spiel erweitern.

Was ist Stormgate für ein Spiel? Stormgate ist ein Free2Play-Echtzeit-Strategiespiel aus dem Hause Frost Giant Studios. Für das Genre typisch führt ihr eine von verschiedene Fraktionen in die Schlacht gegen andere Spieler oder im Koop gegen die KI.

In einem Mix aus Basen-Bau und Kämpfen auf dem Schlachtfeld versucht ihr die gegnerische Basis zu stürmen und zu vernichten. Dabei müsst ihr euch gleichzeitig um die Verbesserung eurer Basis und die Gewinnung neuer Ressourcen kümmern, um im Wettstreit die Oberhand zu gewinnen. Hier geht es zur Beta-Anmeldung von Stormgate.

Warum steckt so viel Hoffnung in Stormgate? Dass die Hoffnung für Stormgate so groß ist, liegt mitunter an dem Entwicklerteam hinter dem RTS. Bei Frost Giant Studios arbeiten eine bunte Mischung aus Ex-Entwicklern von StarCraft, Warcraft, Wasteland 3, und Manager aus dem E-Sport. Der Titel ist bei Fans des Genres ein Lichtblick, da seit langer Zeit kein großer RTS-Titel mehr die Fans überzeugte. Zuletzt gab es ein neues DLC bei einem der besten Strategiespiele aller Zeiten.

Was bringt das neue Update? Das neue „Mega-Update“ von Stormgate enthüllt endlich den von Fans lang erwarteten Koop-Modus, bei dem ihr mit zwei Mitspielern gegen den Computer spielen könnt. Zuvor waren nur PvP-Schlachten möglich. Hier ist eine Auflistung aller neuen Inhalte der Beta:

Im Koop-Modus könnt ihr einen Helden spielen. Die Entwickler stellten für die Beta den ersten Helden vor. „Blockade“ ist ein Sci-Fi Paladin, der sowohl als Damage-Dealer, Tank oder Heiler gespielt werden kann.

Die erste Map des Koop-Modus nennt sich „Wreck Havoc“ und unsere Aufgabe ist es gegnerische Konvois zu stoppen bevor Sie die Basis erreichen.

In der Beta wird es auch eine neue Rangliste geben, sowie ein kompetitives Ranking System.

Auch eine Replay-Funktion gibt es endlich in Stormgate, hier zeigen sich die E-Sport-Aspekte des Spiels.

Eine neue Fraktion mit neuen Einheiten wird auch erstmalig in der Beta zu spielen sein.

Die Infernal-Fraktion lässt euch über höllische Kreaturen herrschen.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck zum Gameplay aus der Pre-Alpha machen.

Stormgate ist voll finanziert, trotzdem starten die Entwickler eine Kickstarter-Kampagne

Warum gibt es jetzt eine Kickstarter-Kampagne? Die Entwickler von Stormgate geben selbst an, sie seien bereits voll finanziert. Das große Interesse am Spiel und an Funktionen, die zunächst nicht geplant waren, sorgten laut den Entwicklern dafür, dass sie sich für eine Kickstarter-Kampagne entschieden haben. Um diese viel gewünschten Features Realität werden zu lassen, braucht es mehr Geld.

Wie kann man die Beta spielen? Unterstützer der Kickstarter-Kampagne erhalten Zugang zur Closed Beta des Spiels. Doch es soll laut Entwickler Frost Giant Studios auch andere, kostenlose, Möglichkeiten geben, die Beta zu spielen. Bereits im Vorfeld konnte man sich für die Beta von Stormgate auf der offiziellen Website anmelden. Aus allen Anmeldungen wurden nun einige gewählt, die Zugang zum Spiel erhalten haben.

Stormgate wird auf den Game-Awards den Trailer zur Beta präsentieren. Wir sind gespannt wie sich das Spiel im Vergleich zur Alpha verändert hat.