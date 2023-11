Eines der besten Strategiespiele auf Steam hat ein neues DLC und ist gerade so günstig wie nie

Age of Empires II: Definitive Edition veröffentlichte erst vor kurzem das neue DLC „The Mountain Royals“ und ist jetzt so günstig wie nie. Der Klassiker unter den Strategiespielen hat über 94 % positive Bewertungen auf Steam.

Was ist das für ein Spiel? Age of Empires II: Definitive Edition ist eines der beliebten Strategiespiele auf Steam. Die “Definitive Edition” ist eine neue Version des 1999 erschienen Klassikers, welche neben 4K Ultra HD und neuem überarbeiteten Soundtrack auch weiterhin mit neuen Content-Updates versorgt wird. Mit The Mountain Royals ist nun die 5. Erweiterung des Strategiehits erschienen. Mit 126.000 positiven Bewertungen zählt Age of Empires II: Definitive Edition zu den besten Strategiespielen auf Steam.

Warum ist das Spiel momentan so günstig? Der Strategieklassiker ist gerade so günstig wie nie. Durch den Steam Herbst-Sale könnt ihr euch den Titel für weniger als fünf Euro sichern, auch die DLCs sind im Angebot. Nur die neuste Erweiterung The Mountain Royals kostet noch den Vollpreis. In unserer Liste der besten Strategiespiele steht Age of Empires auch ganz oben. Im Steam Herbst-Sale gibt es häufig Spieler zum Niedrigstpreis.

Hier könnt ihr den Trailer zum aktuellen DLC „The Mountain Royals“ sehen.

Neues DLC „The Mountain Royals“ bringt frischen Content ins Spiel

Welche Inhalte bietet das DLC? Das neue DLC „The Mountain Royals“ fügt zwei neue Völker ins Spiel ein:

Die Armenier mit ihren Spezialeinheiten, Kompositbogenschütze und Kriegerpriester.

Sowie die Georgier mit ihrer einzigartigen Einheit „Monaspa“, eine Kavallerieeinheit, die immer stärker wird, je mehr Soldaten sie hat.

Neben den zwei neuen Völkern gibt es auch 3 Kampagnen für Age of Empires II: Definitive Edition:

In „Tamars Aufstieg“ spielen wir die junge Tamar, Georgiens erste Königin, die in die Fusstapfen ihres Opas tritt.

Bei der Kampagne „Thoros der Große“ spielen wir als Prinz Thoros, der versucht das Königreich Kleinarmenien zurückzuerobern.

Die Kampagne „Ismail“ spielt in vom Krieg zerrissene Persien. Wir spielen dabei Ismail, ein Wunderkind, und führen den geheimnisvollen Safawiden-Orden an.

Wie kommt das DLC an? „The Mountain Royals“ kam gemischt bei den Fans an. Alle Features des DLC gefallen den Fans, doch sie finden das DLC mit einem Preis von 15 € zu teuer für das, was es bietet. Vor allem fehlende Neuerungen bei der Architektur und Gebäuden lässt das DLC missen. Die Fans hatten sich im Vorfeld der Veröffentlichung mehr von dem DLC erwartet als dann geliefert wurde.

