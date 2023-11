Niemand kennt das neue Strategiespiel auf Steam mit hoher Suchtgefahr – Trotz 92 % positiver Reviews

Aber Warnung: Ich hab das Spiel am Samstag entdeckt und es bis in die Nacht um 4 Uhr gespielt. Am Sonntag hab ich’s dann nicht mehr angerührt, weil es mir sonst total das Wochenende zerschossen hätte.

Das „Kiten“ von Mobs bringt ebenfalls Schwierigkeiten mit sich. Das Spiel ist viel anspruchsvoller, als es den Anschein hat, denn auch die Gegner nutzen Fernkampffähigkeiten und so ist ein Skelettmagier durch Zauberformeln viel besser geschützt und zäher, als so ein Klapperskelett es je sein dürfte.

Es ist zudem wichtig, dass ihr – wie in Monster Hunter – aus den besiegten Boss-Gegnern, neue Ausrüstung fertigt: Aus so einem Troll wird rasch ein besonderes Schwert, aus einem giftigen Manticore ein Schild.

Um der Monster-Horden Herr zu werden, habt ihr eine Gruppe von Helden zur Verfügung: Ihr startet mit 3, bekommt aber regelmäßig Nachschub hinzu. An Tag 15 habt ihr etwa 6 Helden zur Verfügung, die ihr auch alle mit in die Schlacht nehmen könnt.

Das ist der Reiz des Spiels: In „Infested Fortress“ seit ihr eigentlich ständig unter Druck, denn in regelmäßigen Abstanden warten Gegner darauf, dass ihr sie besiegt, sonst rauben sie euch aus, reißen euch die Festung ein oder beginnen einfach von selbst den Kampf.

In den rasch ausufernden Gewölben könnt ihr frei Räume einrichten und habt innerhalb weniger Minuten verschiedene Wirtschaftskreisläufe am Start:

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Es gibt Hits auf Steam, es gibt Geheimtipps und es gibt Infested Fortress: Das neue Strategiespiel auf Steam hat zwar 92 % positive Reviews und Spieler, die ihm hohe Suchtgefahr bescheinigen, aber kaum wer fasst das Game zum Release auch nur an. Dabei wirkt es wie RimWorld in einem Fantasy-Dungeon. Vielleicht ist das auch besser, sagt MeinMMO-Autor Schuhmann. Denn das Game macht süchtig und ist eine Gefahr für die Freizeitgestaltung.

Insert

You are going to send email to