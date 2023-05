Holt euch 70 Stunden feinster japanischer Rollenspielkost für 12,50 € im Steam Sale

Aktuell veranstaltet Square Enix eine Golden Week auf Steam mit vielen tollen Angeboten. Dabei sind neben aktuellen Titeln wie Forspoken auch Klassiker dabei, wie die berühmte „Final Fantasy“-Reihe. Besonderes Augenmerk verdient hier ein Teil der Reihe, der die Geschichte um Tidus und Yuna erzählt.

Obwohl der nächste Steam-Sale noch auf sich warten lässt, habt ihr bereits jetzt bis zum 8. Mai 2023 die Gelegenheit, einige Schnapper von Square Enix auf Steam im Rahmen ihrer Golden Week zu erzielen.

Dabei gibt es gerade Final Fantasy X | X-2 im Sale zum Preis von 12,49 €. Auch wenn viele sicherlich Final Fantasy 7 zu ihren Lieblingen der Reihe zählen, möchte ich euch an dieser Stelle meinen Favoriten näher vorstellen.

Für einen besseren Eindruck könnt ihr euch hier einen Trailer anschauen. Allein die musikalische Untermalung macht dabei in meinen Augen Lust auf mehr:

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um Final Fantasy X (sowie den Nachfolger X-2), das ursprünglich seinen Release auf der Playstation 2 im Jahr 2001 feierte. Mit seiner Story und den damals fulminanten Grafiken – man betrachte allein das Haar und Frisuren der Charaktere für die damalige Zeit – begeisterte es die Massen. Auch Final Fantasy 14 setzte das Fable für Accessoires und Outfits fort.

Bis heute sollen über 21 Millionen Kopien verkauft worden sein (via ff10-kabuki.com). Nun gibt es die HD-Remaster-Version im Sale, die mit schärferen Texturen und Auflösung auffährt. Zusätzlich bietet diese eine automatische Speicherfunktion an.

Worum geht es? Das Spiel siedelt sich in der fiktiven Welt Spira an. Dort verschlägt es einen erfolgreichen Blitzball-Spieler namens Tidus nach desaströsen Events in Zanarkand, einer Hightech-Metropole, in weitere Regionen, um zusammen mit seinen Freunden gegen eine allseits bekannte Bedrohung vorzugehen. Im zweiten Teil der X-Reihe rückt dann Yuna in den Fokus.

Wie viele Spielstunden bietet euch Final Fantasy X und X-2?

Auch wenn die Spiele linear aufgebaut sind, kann der erste Teil rund 70 Spielstunden beanspruchen. Mit dem zweiten Teil kann hier laut den Kollegen von howlongtobeat (via howlongtobeat.com) weiterer Spielspaß von insgesamt bis zu 154 Stunden erreicht werden.

Auch wenn manche Kritiker den zweiten Teil weniger schätzen, zeigt er zumindest, wie die Geschichte nach dem Ende von FF-X weitergeht. Hier ist es jedoch hauptsächlich Yuna, die die Geschichte weiter vorantreibt. Dabei wird im zweiten Teil das Kampfsystem um das Tanzen erweitert.

Wie spielt es sich? Im Kern besticht das Spiel durch abgeschlossene Areale, die ihr mit euren Charakteren erkunden dürft, sowie aus einem rundenbasierten Kampfsystem, was euch erlaubt, im Kampf die Taktik zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen.

Ähnlich wie in dem kürzlich erschienenen Honkai: Star Rail stürzt ihr euch dann abwechselnd mit dem Gegner in den Kampf. Die Bosse erfordern manchmal mehrere Anläufe, um die Attacken zu verstehen und vorherzusehen, als auch entsprechend darauf reagieren zu können.

Ihr könnt aber auch mächtige Wesen beschwören, die für euch kämpfen. Dazu dürft ihr euch selbst in Blitzball versuchen.

Final Fantasy X überzeugt meiner Meinung nach aber vor allem durch eine grandiose Story. So wirkt es für mich am Ende fast so, als ob das Gameplay am Ende “nur” ein Mittel zum Zweck war.